Обещали закрыть уголовное дело за $3,5 млн: прокурора и адвокатов разоблачили на взятке

В Украине разоблачили прокурора ОГП(Офис Генерального прокурора) и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению 3,5 млн долларов США для закрытия уголовного дела. На момент разоблачения злоумышленники успели получить 200 тыс. долларов, следствие продолжается для установления всех участников схемы.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Средства якобы предназначались для дальнейшей передачи прокурорам САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) и судьям Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) с целью закрытия уголовного производства, которое расследовали детективы НАБУ.

По данным следствия, в течение периода с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты, вступив в преступный сговор с прокурором ОГП, предложили подозреваемому решить вопрос о закрытии его дела через подкуп должностных лиц САП и судей ВАКС.

Адвокаты и прокурор взяли на себя обязательства выступить посредниками в получении и передаче денег. Во время преступной деятельности сумма неправомерной выгоды выросла с начальных 2 млн до 3,5 млн долларов США.

Соучастники разработали детальный план, который предусматривал передачу средств частями. На момент разоблачения детективами НАБУ злоумышленники успели получить от подозреваемого 200 тыс. долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех возможных участников преступной схемы и документирование их противоправной деятельности. Предварительная правовая квалификация включает ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, образовании, лесной отрасли и сфере госзакупок Черниговской области. В результате было объявлено 29 подозрений, а общая сумма нанесенного государству и общинам ущерба превысила 107 млн грн.

