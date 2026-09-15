"Ситуация близка к критической": Корецкий призвал депутатов принять законопроекты, от которых зависит получение финансовой помощи

Депутаты Верховной Рады Украины должны как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международных траншей. Ситуация с государственными финансами близка к критической.

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Об этом 14 сентября предупредил премьер Сергей Корецкий. В Telegram он сообщил, что обратился к народным избранникам, предупредив их о дедлайнах. Правительство официально проинформирует о графике всех парламентариев и профильные комитеты.

"В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования", – сообщил премьер-министр.

Нам крайне необходимы эти деньги, чтобы сбалансировать госбюджет, профинансировать социальные расходы и, что самое главное, нужды армии.

"Безусловно, есть также часть, за которую отвечает правительство. Со своей стороны правительство гарантирует полное выполнение своей части обязательств – это 42 решения. Ранее мы заявляли о намерении завершить эту работу до 1 ноября. Но, учитывая сложность ситуации, ускоряем работу и планируем завершить все до 15 октября", – уточнил Корецкий.

В понедельник он и другие украинские чиновники провели встречу с послами стран G7 и Европейского Союза, подробно обсудив необходимость синхронной работы для обеспечения международной финансовой поддержки.

В Кабмине готовы проработать с депутатами каждый законопроект, каждую формулировку и каждую норму, чтобы получить результат как можно быстрее, заверил глава правительства.

"Ожидаем такой же ответственной работы от депутатов всех фракций и групп", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине из-за перехода к режиму жесткой бюджетной экономии не исключены проблемы с выплатой зарплат в государственном секторе. Впрочем, пока речь идет лишь о потенциальных рисках, которых правительство будет максимально избегать.

– Ранее Сергей Корецкий отмечал, что противник сосредоточился на нанесении ударов по украинскому бизнесу. В результате обстрелов государственный бюджет Украины может недополучить около 70 миллиардов гривен.

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