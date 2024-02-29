Опередили всех на свете: Путин наврал россиянам о небывалых "успехах" экономики РФ

Российский диктатор Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 29 февраля рассказал о небывалых экономических успехах РФ. По словам хозяина Кремля, Россия уже едва ли не лидер глобальной экономики, который опережает по росту ВВП все развитые страны. Однако слова Путина традиционно оказались ложью, ведь на самом деле РФ сталкивается с серьезными экономическими проблемами, а граждане страны беднеют.

"Экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю (вероятно, речь идет о росте ВВП. – Ред.) мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства "Большой семерки", – сказал Путин во время трансляции, которую вели российские федеральные каналы.

Рост ВВП РФ, оцененный Росстатом, составил 3,6% за 2023 год, это действительно выше, чем у стран ЕС. Однако экономисты отмечают, что ВВП уже перестал адекватно отражать состояние российской экономики из-за изменения его структуры и роста доли военного производства.

То есть, формальный рост ВВП вообще не означает повышения благосостояния граждан и устойчикости экономики в целом. Напротив, россияне активно жалуются на снижение уровня жизни.

Более того, российский диктатор объявил, что РФ якобы "в ближайшее время" войдет в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас в нее входят США, Китай, Япония и Германия. Путин заявил, что РФ якобы пятая в этом в списке, но по данным ведущих мировых аналитиков, РФ в 2023 году вылетела даже из топ-10 (в 2022-м занимала 8-е место).

Также Путин заявил, что доля несырьевых отраслей в российской экономике "превышает 90%". Это утверждение также сомнительно. Да, в России действительно наблюдается экономический перекос в сторону военной промышленности, которую нельзя назвать сырьевой. Но нефтегазовая отрасль, по данным Счетной палаты РФ, занимает более 28% в общей сумме бюджетных поступлений. Аналитики считают, в 2024 году этот показатель вырастет до 33%.

Экономика России: о чем умолчал Путин

Хозяин Кремля не только перекрутил ряд фактов, но и предпочел не упоминать о "неудобных" процессах, которые происходят в экономике РФ. К примеру, о том, что буквально на днях Россия была вынуждена объявить об остановке экспорта бензина.

Такое решение властям России приходится принимать уже второй раз за последние полгода. Предыдущие ограничения сняли только в ноябре-2023. Причиной нового "добровольного" эмбарго стал дефицит топлива на внутреннем рынке. На этот раз нехватка возникла после серии аварий и атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Кроме того, за время полномасштабной войны против Украины Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ). А это главный источник ресурсов страны "на черный день".

Так, по итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей (44 млрд долларов). Теперь в его ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 трлн рублей (около 55 млрд долларов).

Как объясняли аналитики, в первой половине 2023 года российская нефть торговалась со скидкой по отношению к другим маркам, курс рубля был относительно крепким, поэтому необходимые объемы не добирались – и валюту из ФНБ продавали. Однако летом ситуация изменилась: цены выросли, рубль ослаб – и власти были готовы, наконец, пополнять "кубышку". "Но после мятежа Пригожина курс доллара взлетел до 100 рублей. И дополнительный спрос на валюту еще сильнее ускорил бы девальвацию, поэтому ФНБ не пополнялся", – рассказали аналитики.

В то же время из-за необходимости финансировать дорогую войну – "статьи "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" выросли на 60% по сравнению с 2021-м" – траты бюджета превысили установленную законом норму на 3 трлн рублей (33 млрд долларов). Кроме того, выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам западных экспертов, экономика России может не выдержать растущих расходов на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

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