До 3000 грн за одно дерево: во сколько обойдется украинцам новогодняя елка и что нужно знать перед покупкой

Цены на новогодние елки в 2024 году стартуют от 250 грн за "наборные" варианты, а импортные деревья могут стоить до 3000 грн. Покупая елки с электронной маркировкой или у легальных продавцов, украинцы не только поддерживают природу, но и уходят от штрафов до 1700 грн за незаконную покупку.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, сколько будет стоить украинцам новогоднее дерево. А Правительство online подготовило видеоинструкцию по поводу того, как выбрать елку с заботой о природе.

В Украине стартовала традиционная "елочная кампания", которая ежегодно позволяет подготовиться к зимним праздникам, не причиняя вреда окружающей среде. Лесные хозяйства выращивают новогодние деревья на специальных плантациях или заготавливают их во время санитарных рубок.

Как выбрать легальную и экологически чистую елку

При покупке елки следует прежде всего убедиться в ее законном происхождении. В Украине каждая легальная елка имеет специальную электронную маркировку. На срезе дерева должна быть бирка или чип со штрих-кодом, позволяющим проверить его происхождение. Такой код содержит информацию о месте заготовки, лесозаготовителе и его подчинении.

Проверить легальность елки можно с помощью специальных сервисов в Интернете или через мобильное приложение. Важно также обращать внимание на документы продавца. Легальные точки продаж, в том числе лесхозы или официальные елочные базары, имеют сопроводительные документы, подтверждающие законность заготовки и продажи деревьев.

Кроме срубленных елок, популярными становятся деревья в горшках. Это более экологичный выбор, поскольку после праздников такую елку можно высадить в грунт.

Какие цены на елки в 2024 году

Цены на новогодние деревья зависят от многих факторов: типа дерева, его высоты, пышности и места продаж. Самыми дешёвыми остаются "наборные" елки – это деревца, собранные из отдельных веток. Их стоимость начинается от 250 гривен за метровое дерево.

На официальных базарах в Киеве цена на обычные сосны стартует от 400 гривен за дерево высотой до метра. Сосна высотой 1,65 метра обойдется примерно в 700 гривен, а более высокие деревья – до 1000 гривен. Импортные варианты, например бельгийские елки, стоят дороже: цена за трехметровое дерево достигает 3000 гривен.

Значительно более дешевые деревья можно найти на черном рынке, но их покупка не только незаконна, но и наносит вред природе. Большинство таких елок срублены бесконтрольно, часто с нарушением лесного законодательства.

Кроме натуральных елок, в продаже есть искусственные деревья. Это вариант для тех, кто хочет сохранить экологию и пользоваться елкой несколько лет.

Почему важно покупать легальные елки

Выбор легальной елки – это не только вклад в сохранение окружающей среды, но и способ избежать проблем с законом. За незаконную заготовку или покупку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за сбыт или покупку елок без документов можно получить штраф в размере от 510 до 1700 гривен с возможностью конфискации товара.

Штрафы дополняются специальными таксами, учитывающими размер нанесенного ущерба. Стоимость одной незаконно срубленной елки в зависимости от ее высоты и места может оцениваться в тысячи гривен:

покупка или сбыт деревьев без документов:

штраф от 510 до 1700 грн с возможностью конфискации товара.

незаконная вырубка деревьев:

для граждан: от 510 до 1020 грн;

для должностных лиц: от 2550 до 5100 грн.

нарушение порядка использования лесосечного фонда:

для граждан: от 102 до 238 грн;

для должностных лиц: от 170 до 272 грн.

вред от самовольной рубки :

: рассчитывается по специальным таксам, установленным Кабинетом министров Украины.

Чтобы избежать таких проблем, выбирайте только те елки, которые имеют электронную маркировку или соответствующие документы. Сохраните чек или квитанцию – это станет доказательством легальности покупки при проверке.

Как сообщал OBOZ.UA, перед новогодними праздниками в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов: овощи подорожают до 15%, фрукты – до 10%, а мясо – на 7-9%. Самые существенные изменения будут касаться картофеля, который может стоить до 37 гривен за килограмм, и импортированных фруктов, в том числе мандаринов и апельсинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!