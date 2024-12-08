Цены на ряд популярных продуктов пойдут вверх: к чему украинцам готовить кошелек

Перед новогодними праздниками в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов: овощи подорожают до 15%, фрукты – до 10%, а мясо – на 7–9%. Самые существенные изменения будут касаться картофеля, который может стоить до 37 гривен за килограмм, и импортированных фруктов, в том числе мандаринов и апельсинов.

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Об этом сообщили эксперты пищевой промышленности и аграрных рынков в комментарии СМИ. Приближение зимних праздников традиционно сопровождается переменами на продовольственных рынках.

В декабре цены на овощи могут вырасти до 15%. Наибольшее удорожание прогнозируется для таких продуктов:

картофель: рост до 37 гривен за килограмм. На сегодняшний день цена составляет 32,82 гривны, что уже вдвое больше чем в ноябре 2023 года;

рост до 37 гривен за килограмм. На сегодняшний день цена составляет 32,82 гривны, что уже вдвое больше чем в ноябре 2023 года; лук репчатый: ожидается рост до 20 гривен за килограмм;

ожидается рост до 20 гривен за килограмм; белокочанная капуста: цена может достигнуть 33 гривен.

Среди ключевых причин такого удорожания называют повышенные затраты на транспортировку, хранение, а также тарифы на электроэнергию и топливо.

Фрукты подорожают менее значительно – на 10%, однако импортируемые позиции будут оставаться самыми дорогими. А именно:

апельсины – до 85 гривен за килограмм;

– до 85 гривен за килограмм; мандарины – до 80 гривен;

– до 80 гривен; бананы – до 60 гривен.

Цены на местные яблоки и виноград также могут увеличиться, однако это увеличение будет умеренным и не превысит 10%. В новогодние праздники всегда наблюдается повышение спроса на мясо, что стимулирует рост цен. В декабре 2024 года ожидается подорожание на 7-9% для основных видов мяса:

говядина : цена ребер может достигать 168,95 гривны за килограмм, а гуляша – 302,40 гривны (+19,7%);

цена ребер может достигать 168,95 гривны за килограмм, а гуляша – 302,40 гривны (+19,7%); свинина : шашлык – 261,37 гривны за килограмм (+19,5%), ошейок – 281,95 гривны (+15,3%);

шашлык – 261,37 гривны за килограмм (+19,5%), ошейок – 281,95 гривны (+15,3%); куриное филе: до 172,33 гривны за килограмм (+9%).

Несмотря на это, увеличение производства свинины и курятины способствует снижению цен на другие позиции, например грудинка, голени или бедра, которые стали дешевле на 3–11%.

Рост цен на хлеб наблюдается в течение всего 2024 года. К декабрю подорожание составит еще 3-5%. Например:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 49,90 гривны за килограмм;

гривны за килограмм; батон – 26,26 гривны за 500 граммов.

Основными факторами являются рост стоимости муки (+2,8%) и подсолнечного масла (+3,3%), используемых в производстве. Цены на молочные изделия к концу года тоже повысятся. В частности:

сметана 20% жирности – 140 гривен за килограмм (+16%);

молоко пастеризованное 2,5% - 44 гривны за литр (+15%);

творог кисломолочный 9% - 160 гривен за килограмм (+12%).

Рост цен связан с удорожанием сырья, горючего и электроэнергии. Цена на сахар будет оставаться стабильной из-за отсутствия дефицита на рынке. Однако до конца декабря возможен незначительный рост цены, который не превысит нескольких процентов. В настоящее время сахар стоит 33,55 гривны за килограмм.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подорожала белокочанная капуста. Сейчас производители реализуют свою продукцию по 20-27 грн/кг, что в среднем на 11% дороже недели ранее. Таким образом, не исключено, что скоро цены на овощ вырастут и в супермаркетах.

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