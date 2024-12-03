Украинцев будут штрафовать за новогодние елки: сколько придется заплатить за "незаконное дерево"

В Украине за покупку или сбыт новогодней елки без документов, подтверждающих ее легальность, предусмотрен штраф в размере от 510 до 1700 гривен. Чтобы избежать проблем, следует покупать елки только с электронной маркировкой или документами, подтверждающими их законное происхождение.

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Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция. Легальность происхождения елки защищает не только природу, но и покупателя от возможных штрафов.

Согласно законодательству, продажа хвойных деревьев регулируется рядом нормативных актов, предусматривающих строгую ответственность за нарушение. Покупая нелегальную елку, вы рискуете:

нарушить природоохранное законодательство;

получить штраф, размер которого варьируется от 510 до 1700 гривен;

способствовать незаконной вырубке, что наносит значительный ущерб окружающей среде.

Кодекс Украины "Об административных правонарушениях" определяет штрафы за ряд нарушений. Пока они такие:

нарушение порядка использования лесосечного фонда:

для граждан – от 102 до 238 гривен;

для должностных лиц – от 170 до 272 гривен;

незаконная вырубка деревьев или кустарников:

для граждан – от 510 до 1020 гривен;

для должностных лиц – от 2550 до 5100 гривен;

покупка и сбыт елок без документов:

штраф – от 510 до 1700 гривен с возможностью конфискации товара;

вред от самовольной рубки:

рассчитывается по специальным таксам в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 665.

Как проверить легальность елки

Легальность происхождения хвойного дерева подтверждается специальной электронной маркировкой. На срезе каждой елки должен быть установлен чип с уникальным штрих-кодом. Этот код:

подтверждает происхождение дерева из лесного хозяйства;

гарантирует, что дерево заготовлено с соблюдением требований экологического законодательства.

Кроме того, продавец должен иметь документы, подтверждающие законность заготовки и продажи елок. Как избежать проблем при покупке:

покупайте только у легальных продавцов: убедитесь, что елка имеет электронный чип или сопроводительные документы;

убедитесь, что елка имеет электронный чип или сопроводительные документы; избегайте стихийных рынков: продажа елок на таких рынках чаще всего нелегальна;

продажа елок на таких рынках чаще всего нелегальна; сохраните чек или другой подтверждающий документ: это может являться доказательством в случае проверки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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