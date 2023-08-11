Для борьбы с перекупщиками: OLX начал блокировать объявления о продаже билетов 'Укрзалізниці'

Сервис онлайн-объявлений "OLX Украина" и АО "Укрзалізниця" объединились в борьбе со спекулянтами и мошенниками. Теперь компания будет удалять объявления о продаже железнодорожных билетов от людей, которые их выкупали, а затем перепродавали, чтобы обогатиться.

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Об этом 11 августа сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". На данный момент объявления о продаже железнодорожных билетов на OLX уже удалены, а новые там будет просто невозможно разместить.

"Продолжаем системную борьбу с билетными мошенниками. Уже введен ряд решений, которые существенно усложнили их жизнь и сделали невозможными схемы. Спасибо руководству "OLX Украина" за то, что быстро откликнулись на нашу просьбу и помогаете бороться с перекупами и мошенниками", – сказал глава правления. "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

Он добавил, что подавляющее большинство объявлений о продаже билетов на OLX размещали мошенники, которые просто обманывали людей. Они либо вовсе не отправляли билеты после оплаты, либо присылали поддельные посадочные документы.

В OLX рассказали, что заблокировали более 20 объявлений о продаже ж/д билетов. В дальнейшем команда платформы будет работать над уменьшением возможности появления подобного контента во всех категориях.

“OLX всегда оперативно реагирует на возможные злоупотребления во время использования нашей платформы. Команда сосредоточена на постоянном усовершенствовании алгоритмов и модерационных фильтров, чтобы обеспечить безопасность и удобство для всех наших пользователей", – отметил директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

В "Укрзалізниці" напомнили украинцам, что покупая билеты у спекулянтов, они рискуют вообще никуда не поехать, так как компания постоянно усиливает проверку посадочных документов.

"К тому же, вы поддерживаете "билетных спекулянтов" в то время, как кто-то, кому действительно нужно ехать и кто не имеет возможности переплачивать, лишается шансов купить билет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" (УЗ) из-за высокого спроса на билеты в направлениях в/из Киева и Львова объявила о назначении сразу шести дополнительных поездов. Они увеличат количество мест для пассажиров на рейсах между Киевом и Кривым Рогом, Львовом, Ворохтой, Львовом и Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром.

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