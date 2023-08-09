Украинцы раскупают билеты: УЗ назначила сразу шесть дополнительных поездов

"Укрзалізниця" (УЗ) из-за высокого спроса на билеты в направлениях в/из Киева и Львова объявила о назначении сразу шести дополнительных поездов. Они увеличат количество мест для пассажиров на рейсах между Киевом и Кривым Рогом, Львовом, Ворохтой, а также Львовом и Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром.

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Рейсы дополнительных поездов назначаются на отдельные даты, сообщила УЗ. Расписание будет таким:

1. Поезд №175/176 Кривой Рог – Киев.

Поезд будет отправляться из Кривого Рога 20, 21, 27, 28 августа в 11:08 и прибывать в Киев в 19:31. Обратно из Киева поезд 20 августа отправится в 07:31 и прибудет в Кривой Рог в 16:56, а 21, 27, 28 августасостав будет отправляться из Киева в 07:24 и прибывать в Кривой Рог в 16:43.

2. №191/192 Киев – Львов.

Поезд отправится из Киева 14 августа в 07:05 и прибудет во Львов в 14:49. Обратный рейс из Львова состоится в ту же дату в 14:37, прибытие в Киев – в 22:05.

3. №229/230 Киев – Ворохта.

Рейсы будут осуществляться из Киева с 15 августа по 19 сентября по нечетным числам в 23:21, прибытие в Ворохту – в 11:50. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться 16, 18 августа и с 20 августа по 20 сентября по четным числам в 14:47 и прибывать в Киев в 05:10.

4. №168/167 Одесса – Львов.

Дополнительный поезд будет отправляться из Одессы 25, 27 и 30 августа в 09:39 и прибывать во Львов в 20:35. Обратно из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 08:37 и прибывать в Одессу в 19:56.

5. №111/63–64/112 Изюм, Харьков – Львов.

Он будет отправляться 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 сентября из Изюма в 18:22, из Харькова - в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40 . В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября в 15:48 и прибывать в Харьков в 05:46 и в Изюм. в 12:00.

6. №79/80 Днепр – Львов.

Поезд будет отправляться из Днепра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября в 22:15, прибывать в Киев в 5:49 и во Львов в 13:40. В обратном направлении, из Львова поезд будет отправляться 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 сентября и 1 октября в 15:48, прибывать в Киев в 22:37 и в Днепр в 06:49.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на самом популярном внутреннему ж/д маршруте в Украине №191/192 Киев – Львов уже продлевали курсирование дополнительного поезда. Тогда речь шла о рейсах 9 и 10 августа.

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