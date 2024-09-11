Для абонентов одного из мобильных операторов запустят 5G: в каком городе

Мобильный оператор Vodafone планирует провести тестирование 5G (пятое поколение мобильной связи) в городе Винники Львовской области. Тестирование должно пройти с 29 сентября по 8 октября 2024 года.

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Об этом сообщили в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України. Опубликовав соответствующий документ.

"Заявленная цель демонстрации: продемонстрировать максимальную работоспособность в полевых километрах и оценить электромагнитную совместимость технологии 5G NR, что позволит оператору оценить улучшение эффективности использования частного спектра и затрат на внедрение этой системы", – говорится в нем.

При этом отмечается: программа тестирования будет включать в себя проверку успешности сеанса связи с постоянной нагрузкой 2G, 3G, 4G, 5G. А также

тестирование длительного сеанса связи с постоянной нагрузкой 5G;

проверку успешности переходов абонентских терминалов между обслуживающими технологиями/стандартами 2G-3G-4G-5G.

В Украине уже тестировали 5G

В то же время, напомним: ранее Vodafone и Nokia запускали в тестовом режиме 5G. В рамках теста произошел созвон между Ивано-Франковском, Киевом и финским Хельсинки. Результаты оказались положительными.

"Оркестр Eclectic Sound Orchestra выступил на крыше офиса Vodafone в Киеве, а женская вокальная группа Spivochi – на сцене Промприбора в Ивано-Франковске. Благодаря 5G удалось передать звук и изображение без задержки, обеспечив синхронность выступа. Зрители наслаждались всеми оттенками живого звучания, демонстрируя возможности новейших технологий", – рассказали тогда в Vodafone.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone начал продажи номеров с новым кодом – 075. Они уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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