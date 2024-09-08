Vodafone начал продавать номера с новым кодом 075: что будет с теми, которыми уже пользуются украинцы
Мобильный оператор Vodafone начал продажи номеров с новым кодом – 075. Они уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.
О старте продаж сообщили в самом Vodafone. Там отметили, что также:
- новые номера можно подключить на условиях контракта;
- можно изменить действующий номер подписки в сети магазинов Vodafone.
"В настоящее время клиенты могут выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх – (075)4хххххх. В дальнейшем список номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться. Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании", – говорится в сообщении.
Для некоторых абонентом действуют ограничения по новому коду 075
В то же время в Vodafone отметили: некоторые пользователи устройств Apple не смогут отправлять СМС на номера с кодом 075. Дело в том, что эта услуга доступна только для тех, кто обновился до IOS 17.6.
"Владельцам устройств Apple: смартфоны, не обновившиеся до IOS 17.6 (релиз 31.07.2024) или не имеющие такой возможности (IPhone 8 и модели предыдущих серий), не смогут отправлять СМС на номера 075ххххххх", – рассказали в операторе.
Какие коды уже использует Vodafone
В настоящее время Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это:
- 050;
- 066;
- 095;
- 099.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же, Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. Изменения произошли с 1 августа и коснулись не только цен, но и наполнения отдельных предложений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!