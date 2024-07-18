Для абонентов "Киевстара", lifecell и Vodafone изменится время доступа к интернету во время отключений света: какой новый "срок"

Украинских мобильных операторов обязали обеспечивать 10 часов работы сети без света. Раньше это время составляло 4 часа.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили: соответствующее решение принял Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Кроме того, отмечается, до 1 октября 2024 года не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, которое обеспечивало указанный период автономного действия. А до конца января 2025 года его должны иметь 100% базовых станций.

"Обеспечение бесперебойного энергопитания базовых станций мобильной связи предусмотрено Планом первоочередных мер по стабилизации жизнеобеспечения населения на территориях, где ведутся боевые действия", – говорится в сообщении.

Как не остаться без связи при отключениях электроэнергии

В то же время, быть на связи даже во время блэкаутов можно. В частности, используя оптоволоконную технологию xPON.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он объяснил: xPON требует "гораздо меньше энергии для поддержки работы интернет-сетей во время отключений".

"Большинство провайдеров, которые используют ее, могут предоставить услуги в течение 72 часов отсутствия энергоснабжения. К примеру, в Харьковской области в первые три дня обесточивания в марте 99% пользователей с технологией xPon имели бесперебойный доступ к интернету", – говорится в сообщении.

Где в Украине не будут отключать свет

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам, проживающим в определенных районах страны, не будут отключать электроэнергию. Речь, в частности, о населенных пунктах и объектах, находящихся:

в 20 километрах прифронтовой зоны;

в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.

Кроме того, будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений в целом по стране. Т.е. очередность отключений должна стать более справедливой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, директор центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что за три дня на атомных станциях произошли три аварии – призвав также украинцев запасаться энергооборудованием. В частности, на Южноукраинской АЭС сгорели трансформаторы тока, что привело к отключению от сети одного из реакторов.

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