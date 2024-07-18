Для некоторых украинцев графики действовать не будут: где не будут отключать свет
Украинцам, проживающим в определенных районах страны, не будут отключать электроэнергию. Речь, в частности, о населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: также свет не будут отключать в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.
"Правительство формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. ... Также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", – говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений в целом по стране. Т.е., очередность отключений должна стать более справедливой.
Напомним: существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Что будет с отключениями света через несколько недель
В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е., графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.
Он отметил: другое условие этого – своевременное окончание ремонтов объектов атомной генерации. "Если не будет дополнительных атак и повреждений, то при условии, что ремонты будут завершены вовремя и энергоблоки будут работать, то у нас есть шансы в сентябре пожить без ограничений. Да и в октябре", – сказал эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрэнерго" достраивает саркофаги для трансформаторов большой мощности. Цель – защитить их от российских ракет Х-101.
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