Нужно проводить оптоволокно: украинцам рассказали, как не остаться без интернета при массовых отключениях электроэнергии

Россия продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре Украины – в частности, атака 11 апреля привела к полному уничтожению Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области, после чего "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В целом же в Украине в разных регионах применялись графики отключения электроэнергии, что повлияло также и на доступ людей к интернету. Впрочем, быть на связи даже во время блекаутов можно – в частности, используя оптоволокнную технологию xPON.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он объяснил: она требует "гораздо меньше энергии для поддержки работы интернет-сетей во время отключений".

"Большинство провайдеров, которые используют ее, могут предоставить услуги в течение 72 часов отсутствия энергоснабжения. К примеру, в Харьковской области в первые три дня обесточивания в марте 99% пользователей с технологией xPon имели бесперебойный доступ к интернету", – говорится в сообщении.

Интернет без света будет 72 часа

Ранее же он рассказывал, что для использования xPON в квартиру будет проведено оптоволокно. Питание обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией (например, зарядную станцию). Время работы – около 72 часов.

Как еще можно получать интернет при блэкауте

Также существуют и другие технологии. В частности:

xDSL.

Нужен медный телефонный кабель (подойдет от Укртелекома). Как и для других технологий нужен павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов.

DOCSIS.

Для нее нужен телевизионный кабель. Питание также обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов, но в отдельных случаях может достигать около 72 часов.

FTTx.

Для ее использования будет протянуто оптоволокно в многоквартирный дом. Питание обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов, однако в отдельных случаях оно может составить около 72 часов.

Как подключиться

Для подключения к энергосберегающим сетям нужно прежде всего найти соответствующего провайдера и подать заявку на подключение. Чтобы интернет провели поскорее, лучше скооперироваться с соседями, ведь каждому провайдеру более выгодно подключать не одного, а сразу несколько абонентов.

Когда интернет проведут, нужно будет обеспечить автономную работу интернет-оборудования в квартире или частном доме. Для этого понадобятся:

павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера, а также для терминала PON (при необходимости);

специальные кабели, через которые можно подключить эти устройства к павербанку или бесперебойнику.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Укрэнерго" призвали украинцев максимально снизить потребление электроэнергии – поскольку из-за российских атак объем генерации значительно уменьшился. Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы – с 19:00 до 22:00.

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