Украинцев призвали запасаться генераторами и солнечными панелями из-за технических аварий на АЭС
Директор центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что за три дня на атомных станциях произошли три аварии – призвав также украинцев запасаться энергооборудованием. В частности, на Южноукраинской АЭС сгорели трансформаторы тока, что привело к отключению от сети одного из реакторов.
"Развитием ситуации стало отключение еще двух (или трех) высоковольтных линий уже в сети "Укрэнерго". Именно из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины – включая Днипро, Сумы и далее по перечню – последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", – рассказал Харченко.
Причиной же аварий, по его словам, стала, судя по всему, жара. "Было ли при этом нарушение режимов работы и температурного мониторинга оборудования должно выяснить служебное расследование", – отметил он.
Кроме того, сообщил эксперт, на той же Южноукраинской АЭС сгорел по тем же причинам еще один силовой трансформатор. И "по непроверенным данным – еще один на Чернобыльской АЭС".
"Служебные расследования нужно проводить. И причины анализировать. Готовить план упреждающих действий на будущее и срочно его реализовывать. Если зимой "посыпятся" распределительные устройства АЭС (устройства, ответственные за выдачу электроэнергии в сеть), мало никому не покажется", – признал Харченко.
При этом он призвал украинцев запасаться энергооборудованием. В частности:
- аккумуляторными батареями;
- солнечными панелиями к ним;
- генераторами.
Как живущим в квартирах украинцам выбрать замену генератора
В то же время, регулярные плановые отключения электроэнергии актуализировали среди украинцев вопрос о покупке зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.
А потому можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
Он находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.
Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:
- Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;
- лампа LED на 10 Вт, 3 часа;
- телевизор на 75 Вт, 2 часа;
- холодильник на 100 Вт, 24 часа.
На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:
- минимальная емкость станции – 2640 Вт*час;
- минимальная пусковая мощность – 397 Вт;
- минимальная рабочая мощность – 197 Вт.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, проживающим в определенных районах страны, не будут отключать электроэнергию. Речь, в частности, о населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!