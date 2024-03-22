Как провести интернет, который будет работать без электроэнергии: инструкция

Массовая атака России по энергетическим объектам Украины привела к массовым перебоям с интернетом. Однако украинцы могут обеспечить себе стационарную интернет-связь, которая будет работать даже во время блекаутов. Речь идет о подключении к технологии PON, которая позволяет провайдерам обеспечивать соединение с сетью даже во время отключений света в течении около 72 часов. Чтобы перейти на энергосберегающие сети, нужно обратиться к своему провайдеру и изменить тарифный план либо же самого провайдера, если у того нет возможности предоставлять соответствующие услуги.

Как рассказал ранее глава Минцифры Михаил Федоров, для использования xPON в квартиру будет проведено оптоволокно. Питание обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией (например, зарядную станцию). Время работы – около 72 часов.

Также существуют и другие технологии. В частности:

xDSL.

Нужен медный телефонный кабель (подойдет от Укртелекома). Как и для других технологий нужен павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов.

DOCSIS.

Для нее нужен телевизионный кабель. Питание также обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов, но в отдельных случаях может достигать около 72 часов.

FTTx.

Для ее использования будет протянуто оптоволокно в многоквартирный дом. Питание обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов, однако в отдельных случаях оно может составить около 72 часов.

Как подключиться

Для подключения к энергосберегающим сетям нужно прежде всего найти соответствующего провайдера и подать заявку на подключение. Чтобы интернет провели поскорее, лучше скооперироваться с соседями, ведь каждому провайдеру более выгодно подключать не одного, а сразу несколько абонентов.

Когда интернет проведут, нужно будет обеспечить автономную работу интернет-оборудования в квартире или частном доме. Для этого понадобятся:

павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера, а также для терминала PON (при необходимости);

специальные кабели, через которые можно подключить эти устройства к павербанку или бесперебойнику.

В Украине массовые перебои с интернетом

В то же время, из-за массового обстрела в ряде регионов Украины зафиксированы перебои с интернетом. Наихудшая ситуация – в Харьковской области, где сразу в нескольких городах уровень связи оценивается в менее 30%.

Сложная ситуация также в Каменском Днепропетровской области – здесь уровень соединения составляет лишь 28%. А также:

Хмельницком – 33%;

Ильинцах (Винницкая область) – 43%;

Бершади (Винницкая область) – 47%.

"Сетевые данные фиксируют дополнительное сокращение подключений в Полтаве, Сумах и Кировограде. Причина – власти страны применяют экстренное отключение электроэнергии после сегодняшних ракетных атак со стороны России", – рассказали аналитики Netblocks.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что массированная атака России по украинской энергоинфраструктуре не привела к масштабному блэкауту – хотя и стала самой большой за все время полномасштабной войны. Пока есть ограничения энергоснабжения только в пострадавших областях.

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