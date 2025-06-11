Украинские яйца в супермаркетах Европы вызвали скандал. Потребители испугались из-за якобы отсутствующей прозрачности поставок и потребовалиболее жесткого контроля за импортом.

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Об этом пишет RTL. В странах Западной Европы, в частности во Франции, Германии и Бельгии, в последние недели значительно выросли объемы импорта яиц из Украины.

По данным издания, потребители начали массово выражать беспокойство относительно качества и безопасности этих товаров. В социальных сетях и на форумах активно распространяются запросы с тревожным месседжем: "Откуда эти яйца – и почему мы об этом не знали раньше?"

Украинские производители заявляют, что придерживаются всех норм ЕС – от санитарных до ветеринарных. Продукция имеет соответствующие сертификаты, а экспортные компании проходят регулярные проверки. Однако из-за давления пророссийски настроенных политиков и некоторых местных фермеров, официальных подтверждений оказалось недостаточно.

Страх перед яйцами из Украины вылился в требования отдельно маркировать этот продукт. Такая практика мало используется, так как импортные яйца в ЕС при соответствии всем нормам часто смешиваются с локальной продукцией.

Импорт украинских яиц оказался экономически выгодным для крупных торговых сетей – из-за более низкой себестоимости продукции. Местные фермеры жалуются, что не могут конкурировать с таким импортом.

Фермерские ассоциации во Франции и Германии уже подали официальные обращения к национальным правительствам и Еврокомиссии. Они требуют ввести более жесткие правила маркировки и пересмотреть квоты на ввоз яиц из Украины.

Это уже не первая ситуация, когда европейцы из-за страха проиграть честную конкурентную борьбу требуют вытеснения украинских товаров со своего рынка. Аналогичные требования так или иначе выдвигали к целому рядо агропродукции – от зерна до молочки. Не обошли скандалы и бетон украинского произвдства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. В начале июня крупные сети супермаркетов продавали их в среднем по 4,81 грн/штука (48,1 грн/десяток), что сразу на 0,69 грн/штука (6,9 грн/десяток) дешевле, чем было в середине мая.

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