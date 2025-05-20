Поляки не выдерживают конкуренции с Украиной: на что хотят ввести квоты

Польские производители цемента просят у Европейской комиссии ограничить импорт цемента из Украины. Для этого они предлагают ввести квоты на ввоз этого строительного материала, а также пошлины для всех поставщиков из-за пределов Евросоюза.

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Как сообщает Business Insider, по данным Аналитического центра Налоговой административной палаты с 2019 до 2024 года объемы импорта цемента из Украины в Польшу выросли почти на 3000%. В прошлом году этот показатель достиг 650 тыс. тонн, а на 2025 год прогнозируется уже более 1 млн тонн. Всего в 2024 году Украина экспортировала в ЕС более 1,7 млн тонн цемента.

Польские производители цемента это объясняют высокими ценами на энергоносители в Европейском Союзе (ЕС) и декарбонизацией, то есть "налогом на CO2", тогда как страны из-за пределов ЕС не сталкиваются с такими ограничениями. На этом фоне польская Ассоциация производителей цемента обратилась к Еврокомиссии с просьбой вписать в торговое соглашение с Украиной тарифную квоту на импорт цемента из Украины в Польшу. Они предлагают исходить из среднего показателя за последние три года – то есть на уровне 360 тыс. тонн.

Кроме того, польские производители просят усовершенствовать механизм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), который с 2026 года позволит накладывать пошлины на импорт цемента из стран вне ЕС. Это должно снизить рентабельность для производителей из-за пределов ЕС.

"Сегодня мы сталкиваемся с недобросовестной конкуренцией в виде импорта цемента из-за пределов ЕС", – говорит представитель румынской ассоциации производителей цемента CIROM Эдмунд Писс. Он отметил, что в целом в прошлом году в Румынию было импортировано 1,3 млн тонн цемента, в частности:

из Украины – 660 тыс. тонн;

из Турции – 593 тыс. тонн.

Также на конкуренцию жалуются производители цемента из Испании и Италии. В последнюю в прошлом году завезли более 2,8 млн тонн цемента, в основном из Турции (более 1,7 млн тонн) и стран Африки – Алжира, Туниса и Египта (почти 1 млн тонн).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 12 мая польские перевозчики начали акцию протеста на границе Украины и Польши. заблокировав пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Они требовали вернуть спецразрешения на въезд в страну для украинских перевозчиков. Однако апелляционный суд Люблина 13 мая оставил в силе запрет проведения акции протеста, и в тот же день протест завершился.

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