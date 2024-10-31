Дает около 170 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили мощную скважину

В Украине запустили новую мощную газовую скважину – она способна обеспечивать 170 тыс. куб. м газа в сутки. На ней внедрили технологию одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) – до этого же скважина давала 70 тыс. куб. м в день.

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Об этом сообщили в "Укргаздобыче". Там отметили: перед запуском был проведен анализ геологической модели месторождения. А также подробный расчет всех рисков и подготовка комплекса действенных геолого-технических мероприятий.

"После этого решили увеличить показатели добычи газа благодаря установленной двухлифтовой схеме компоновок насосно-компрессорных труб, применяя специализированное оборудование для завершения скважин. Такая технология позволила привлечь к разработке залежь еще одного горизонта, а затем увеличить добычу газа на этой скважине", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: технологию ОРЭ успешно применяют на объектах "Укргаздобычи" с начала 2024 года. "С момента ввода в эксплуатацию скважин по технологии дополнительная добыча на конец текущего года составит более 50 млн. куб. м газа", – рассказали в компании.

Какие газовые скважины запустили в Украине

Среди ранее запущенных в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

способная обеспечивать около 145 тыс. куб. м голубого топлива в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, за октябрь украинцы заплатят за газ по прежним тарифам. В частности, в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. При этом некоторые поставщики предлагают еще и цену, которая может колебаться в зависимости от месяца.

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