Дает около 145 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили мощную скважину

В Украине запустили мощную газовую скважину – она способна обеспечивать около 145 тыс. куб. м голубого топлива в сутки. Расположена скважина на востоке страны.

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Об этом сообщили в "Укргаздобыче". Там отметили:

глубина скважины – 3 200 м;

ее бурение и обустройство заняло 5 месяцев.

"Высокого дебита достигли благодаря оптимальному выбору места закладки скважины. А также проведению двух стадий гидроразрыва пластов", – говорится в сообщении.

Отметим: запуск в эксплуатацию новых газовых скважин позволяет Украине обеспечивать свои потребности в топливе за счет собственной добычи. В частности, рассказал ранее глава правительства Денис Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина прошла исключительно за счет газа собственной добычи. Что произошло впервые в истории страны.

Какие газовые скважины запустили в Украине

Среди ранее запущенных в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

способную обеспечивать около 400 тыс. куб. м голубого топлива в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за июль украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр, а YASNO – 8,46 грн.

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