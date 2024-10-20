Украинцам озвучили тарифы на газ на октябрь: какая стоимость 1 кубометра

За октябрь украинцы заплатят за газ по прежним тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают:

В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн.

Некоторые поставщики предлагают еще и месячную цену, которая "может колебаться в зависимости от месяца".

При этом отмечается: количество компаний, поставляющих топливо бытовым потребителям, сократилось до 9 поставщиков. Так, рынок оставили сразу три компании:

"Полтавагаз Сбыт";

"ЭруЛюдям";

"АсканияЭнерджи".

"Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем", – рассказали аналитики.

Какие тарифы на газ действуют в Украине

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр).

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Озвучена стоимость 1 кВт*ч до конца 2024 года

Тариф же на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в октябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. За год – с сентября-2023-го по сентябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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