Украинцам рассказали о тарифах на газ в июле: сколько стоит кубометр

За июль украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр, а YASNO – 8,46 грн.

Видео дня

Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: в целом в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. В частности:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

"Газоснабжающие компании не изменили ценники на "голубое топливо" для бытовых потребителей. Как и в предыдущие месяцы свои предложения на июль обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года", – говорится в сообщении.

Как не переплачивать за газ

В то же время, чтобы не получать платежки за газ с завышенными объемами потребления, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

Как рассказали эксперты, передавать показатели можно в личном кабинете национального оператора "Газораспределительные сети Украины" – однако только, если именно он является поставщиком в вашем регионе.

"Локальные операторы также есть. К примеру, они работают в Киеве, в Одесской или Полтавской областях. В таком случае передавать показатели счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, абоненты "Нафтогаза" могут передавать показатели счетчика с помощью чат-бота gas.ua. Также это можно сделать по телефону – позвонив, или отправив SMS-сообщение.

Игнорирование же передачи показателей может обернуться переплатами за газ. Дело в том, что эти данные являются "основанием для начисления оплаты за газ".

"Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться более высокими за реально потребленный объем. Все посчитают на основании т.н. планового ежемесячного объема потребления – среднего потребления за предыдущие 3 года", – объяснили авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя рассчитываться с компанией – до 15-го числа каждого месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!