Впервые в истории: Украина проходит отопительный сезон исключительно на собственном газе

Текущий отопительный сезон Украина проходит исключительно за счет газа собственной добычи. Это происходит впервые в истории страны.

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Как объяснил в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль, достичь этого удалось за счет того, что "Нафтогаз Украины" и государственное предприятие "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%. А также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.

"Сейчас в наших хранилищах около 10 млрд кубических метров газа. И мы действительно проходим этот отопительный сезон на газе исключительно украинской добычи", – рассказал глава правительства.

В Украине запускают новые газовые скважины

Напомним: в течении прошлого года в Украине активно открывали газовые скважины, обеспечивающие солидные объемы газа. В частности, были запущены:

две высокодебитные скважины, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки;

скважина, способная обеспечивать 150 тыс. куб. м газа в сутки;

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки;

дающая 580 тыс. куб. м газа в сутки.

Сколько нужно будет платить за газ за январь

Что же касается оплаты газоснабжения, то для населения в январе в Украине действуют те же тарифы на газ, что и в предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

В то же время, у разных поставщиков тарифы колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, ведь единого в Украине нет. Однако в то же время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа. И при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.

Какие тарифы выставили поставщики

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ретейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

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