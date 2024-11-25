Дает 170 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили еще одну мощную скважину

Украина будет добывать больше собственного газа благодаря запуску новой газовой скважины, уже пятнадцатой с начала года на этом месторождении. Ее суточная мощность составляет 170 тысяч куб. м газа.

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Об этом сообщили в НАК "Нефтегаз". Отмечается, что глубина скважины составляет 4202 метров.

"Новая скважина пробурена в центральной части месторождения, до конца года планируем пробурить еще одну и еще четыре – в следующем году. Благодаря профессиональной и слаженной работе всех специалистов Укргаздобычи второй год нам удается наращивать добычу. Благодарю всех за профессиональную работу и этот результат", – говорит председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Такого результата удалось добиться благодаря удачному выбору места закладки скважины, пояснил и.о. руководителя "Укргаздобычи" Сергей Лагно. Он отметил, что перед бурением были проведены 3D-сейсморазведочные исследования и их качественный анализ, предварительное определение перспективных горизонтов, а также уточнение их мощности.

Ранее в "Нефтегазе" сообщили, что с начала 2024 года по состоянию на сентябрь было добыто 9,8 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на более чем 2% больше операционного плана, но до показателей довоенного 2021 года такие результаты не дотягивают – тогда компании группы обеспечили добычу 13,7 млрд куб.м.

Как сообщал OBOZ.UA, одновременно украинцы могут столкнуться с тем, что им насчитывают завышенные объемы потребления газа, из-за чего придется платить больше, чем было потреблено. Чтобы избежать этого, следует своевременно передавать показатели счетчика газовикам. Делать это нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

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