Украина нарастила добычу газа – но есть нюанс: сколько кубометров обеспечил "Нафтогаз"

Компании группы Нафтогаз – "Укргаздобыча" и "Укрнафта" – добыли 9,8 млрд куб. м товарного газа с начала 2024 года. Что на более чем на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Впрочем, до показателей довоенного 2021 года эти результаты не дотягивают – тогда компании группы обеспечили добычу 13,7 млрд куб.м.

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О росте же сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: показатели добычи голубого топлива превышают операционный план более чем на 2%.

При этом подчеркивается: цель компании – перевести украинцев на потребление газ исключительно местной добычи. Для чего специалисты "Укргаздобычи" уже ввели в эксплуатацию 52 скважины, из которых "17 – высокодебитные, дают более 100 тыс. куб. м газа ежесуточно".

"С начала 2024 года компании Группы Нафтогаз – "Укргаздобыча" и "Укрнафта" – добыли 9,8 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

В то же время, ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил: в 2023 году уровень потребления газа в Украине составил 19,8 млрд кубометров. Таким образом, для обеспечения страны собственным газом "Нафтогазу" стоит серьезно нарастить добычу – превысив показатели довоенных годов. Которые, кстати, тоже не покрывали такую потребность – по данным EXPRO:

в 2020 году компании "Нафтогаза" добыли 14,2 млрд кубометров газа;

в 2021-м – 13,7 млрд кубометров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут столкнуться с тем, что им насчитывают завышенные объемы потребления газа, из-за чего придется платить больше, чем было потреблено. Чтобы этого избежать, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

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