Украинцам насчитывают лишние кубометры за газ: что поможет не переплачивать

Украинцы могут столкнуться с тем, что им насчитывают завышенные объемы потребления газа, из-за чего придется платить больше, чем было потреблено. Чтобы этого избежать, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

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Об этом сообщает ГазПравда. Отмечается: передавать показатели можно в личном кабинете национального оператора "Газораспределительные сети Украины" – однако только, если именно он является поставщиком в вашем регионе.

"Локальные операторы также есть. К примеру, они работают в Киеве, в Одесской или Полтавской областях. В таком случае передавать показатели счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, абоненты "Нафтогаза" могут передавать показатели счетчика с помощью чат-бота gas.ua. Также это можно сделать по телефону – позвонив, или отправив SMS-сообщение.

В то же время, подчеркивается, игнорирование передачи показателей может обернуться переплатами за газ. Дело в том, что эти данные являются "основанием для начисления оплаты за газ".

"Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться более высокими за реально потребленный объем. Все посчитают на основании т.н. планового ежемесячного объема потребления – среднего потребления за предыдущие 3 года", – объяснили авторы материала.

При этом подчеркивается: передавать показатели счетчика нужно даже тогда, когда вы не проживаете по конкретному адресу, либо же не пользуетесь газом. В противном случае оператор будет считать потребленный газ по плановым объемам. И тогда появиться задолженность.

Впрочем, можно подать заявление или сообщить в телефонном режиме, что по конкретному адресу никто не живет. Либо же ежемесячно фиксировать один и тот же показатель счетчика – чтобы избежать начислений.

Как сообщал OBOZ.UA, за август украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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