D.Solutions представила собственную систему управления энергопотреблением YASNO Power EMS

Компания D.Solutions, входящая в Группу ДТЭК, представила собственную систему управления энергопотреблением YASNO Power EMS.

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Об этом говорится в сообщении YASNO.

"16 июня в UNIT.City компания YASNO представила YASNO Power EMS – собственную цифровую систему управления солнечными электростанциями и установками хранения энергии для бизнеса. Презентация прошла при участии клиентов, партнеров и представителей украинских компаний", – говорится в нем.

Отмечается, что YASNO Power EMS – новая собственная разработка компании, ставшая частью более широкой экосистемы энергетических решений для бизнеса YASNO Power.

Система подключается к солнечным электростанциям и установкам хранения энергии и позволяет клиентам в удобном онлайн-кабинете контролировать работу оборудования, отслеживать производство, потребление, накопление и использование электроэнергии, а также дистанционно управлять ключевыми сценариями работы энергетической инфраструктуры.

"Для бизнеса собственная генерация и системы хранения энергии уже стали не просто резервным решением, а полноценной частью экономики предприятия. Но чтобы такие решения работали эффективно, клиенту нужен не только доступ к данным, но и качественное управление: понимание того, сколько электроэнергии производится, потребляется, накапливается, когда батарея заряжается или разряжается, где возникают потери и где есть потенциал для оптимизации. Также необходима экспертиза в области работы энергетического рынка: прогнозирование потребления, понимание ценовых колебаний, балансировка собственной генерации и арбитраж электроэнергии из сети. Именно эти задачи мы решаем с помощью YASNO Power EMS", – отметил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.