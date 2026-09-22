Coca-Cola вернётся в супермаркеты Украины: из какой страны завезут напиток

После серии российских ударов по складам крупнейших сетей супермаркетов с полок магазинов в Украине исчезли популярные продукты, в том числе и любимый напиток многих – Coca-Cola. Но он может вернуться в АТБ и "Сильпо" благодаря импорту из соседней Румынии.

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Об этом сообщает Telegraf. Ситуация с собственным производством значительно ухудшается после того, как производственные мощности компании в Киевской области были разрушены в результате российского удара в сентябре.

Из-за повреждений заводских объектов в Украине возник временный дефицит напитка, и он начал стремительно исчезать из ассортимента магазинов. Чтобы покрыть спрос потребителей, ритейлеры переориентировались на зарубежные рынки.

Так, источники в АТБ на условиях анонимности подтвердили, что уже заключили официальный контракт на прямые поставки Coca-Cola из Румынии. Это позволит бесперебойно обеспечивать покупателей популярным напитком.

Аналогичное решение приняли и в сети "Сильпо". Ритейлер также наладил импортные логистические цепочки и завозит оригинальную Coca-Cola с румынских предприятий компании.

Благодаря оперативно перенастроенной логистике ритейлеры рассчитывают полностью восполнить недостаток местного производства и избежать длительного дефицита напитков в розничной торговле.

Хроника российских ударов по заводу Coca-Cola

Украинскую "колу" разливали на заводе Beverages Ukraine в с. Великая Димерца Киевской области, одной из крупнейших производственных площадок компании Coca-Cola в Европе. Также на предприятии производили и другие напитки, в частности Fanta, Sprite, Schweppes, Fuze Tea, соки Rich и энергетики Burn.

Предприятие уже подвергалось российским атакам в первые месяцы полномасштабной войны, а в сентябре 2026 года стало целью нового удара:

9 марта 2022 года – российские войска обстреляли завод. В результате атаки была повреждена когенерационная установка предприятия. Впоследствии завод оказался на оккупированной территории, а его работа была фактически остановлена;

– российские войска обстреляли завод. В результате атаки была повреждена когенерационная установка предприятия. Впоследствии завод оказался на оккупированной территории, а его работа была фактически остановлена; март – апрель 2022 года – во время оккупации Великого Димерки имущество Coca-Cola понесло дополнительные повреждения. Компания оценила убытки примерно в 100 млн грн . При этом производственные линии не получили критических повреждений, и уже в мае предприятие возобновило работу;

– во время оккупации Великого Димерки имущество Coca-Cola понесло дополнительные повреждения. Компания оценила убытки примерно в . При этом производственные линии не получили критических повреждений, и уже в мае предприятие возобновило работу; 3 сентября 2026 года – российский беспилотник атаковал завод во второй раз. Дрон попал на территорию предприятия, после чего возник пожар и были повреждены складские помещения. Работники не пострадали.

Именно последний удар стал критическим для текущего производства Coca-Cola в Украине: из-за повреждений инфраструктуры завод не смог полноценно обеспечивать потребности украинского рынка, что и привело к перебоям с поставками напитка.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 22 сентября российские войска нанесли баллистический удар по заводу компании "Интерпайп" в Днепре. В результате погибли четверо сотрудников предприятия, а семеро получили ранения. Производство пришлось остановить.

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