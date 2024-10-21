Новые санкции против России будут, когда Венгрия перестанет председательствовать в Совете ЕС – Politico

В январе 2025 г. страны ЕС планируют возобновить обсуждение новых санкций против российской экономики. Это станет возможным после того, как Польша, один из сильнейших поклонников Украины, переймет руль управления от Венгрии.

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Об этом пишет Politico. Важным аспектом этих изменений является ротация председательства в Совете ЕС – роль, которую Венгрия, союзник Москвы, передаст Польше, известной своей жесткой позицией по поддержке Украины.

В течение последнего полугодия премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно использовал председательство своей страны для притормаживания диалога о санкциях против России. Политика Орбана, направленная на сближение с Москвой, вызвала немалую обеспокоенность в других странах ЕС, особенно у тех, кто является твердыми сторонниками поддержки Украины в войне против российской агрессии. Несмотря на всеобщее сокращение поставок российского газа и нефти в Европу, существует немало лазейок, которыми Россия пользуется для продолжения экспорта своих энергоресурсов.

В частности, значительная часть российского сжиженного природного газа (СПГ) продолжает поступать в Европу, несмотря на официальные санкции. Кремль использует различные тактики, такие как переориентация поставок через третьи страны, что позволяет обходить запреты. Расширяется также флот танкеров, перевозящих русское ископаемое топливо, часто оставаясь незамеченными из-за сложности их отслеживания.

В январе 2024 года Польша, давно известная своей активной поддержкой Украины, переймет председательство в Совете ЕС. Это дает Варшаве возможность повлиять на санкционные процессы в блоке и пересмотреть существующие санкции в отношении России. Польша уже сигнализировала, что ее главной целью станет борьба с российскими энергоресурсами, в том числе газом, продолжающим поступать на континент. Польское правительство считает, что этот аспект остается одним из важнейших источников доходов для Кремля, и его необходимо ограничить более жесткими мерами.

Польские чиновники, в частности министр климата и окружающей среды Кшиштоф Болеста, отмечают необходимость срочного решения проблемы роста импорта российского газа. В ходе встречи в Люксембурге Болеста заявил, что этот процесс является "плохим знаком" и что ЕС должен найти способ противодействовать этой угрозе.

Страны-члены ЕС уже ввели санкции на нефть и значительно снизили закупки российского трубопроводного газа. Однако лазейки, позволяющие Кремлю продолжать продавать энергоресурсы, остаются серьезной проблемой. Эксперты, в частности, Мария Шагина, экономист и эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований, считают, что блок должен пересмотреть свою санкционную стратегию, чтобы повысить эффективность ее применения.

Одной из возможных стратегий является усиление контроля над источниками импорта российского СПГ. Несколько стран ЕС, включая Францию, Чехию, Швецию и три страны Балтии, выступили за введение более жесткого мониторинга поставок газа и проверки их происхождения. Этот вопрос, вероятно, будет на повестке дня в период польского председательства.

Однако для того, чтобы любые новые санкции вступили в силу, Европейская комиссия должна подать официальное предложение. Дипломаты ЕС подчеркивают, что новые меры должны учитывать недостатки предыдущих санкций, особенно в сфере нефти и природного газа.

Одной из главных проблем является преодоление сопротивления со стороны Венгрии даже после того, как она завершит свое председательство. Для принятия новых санкций ЕС необходимо единодушие и Будапешт регулярно использовал свое право вето, чтобы заблокировать или смягчить ограничения против России. Однако страны ЕС стали все более креативными в поиске способов обойти эту блокировку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, конгресс США призывает администрацию Байдена ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли, в том числе против компании SLB. Законодатели считают, что эта компания подпитывает военную машину Путина, продолжая деятельность в России.

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