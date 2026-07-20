Что обязательно нужно сделать, прежде чем одалживать деньги друзьям: основные правила

Украинцам рекомендуют одалживать друзьям и родственникам только ту сумму, потеря которой не нанесет ущерба их бюджету, а все условия возврата средств согласовывать ещё до передачи денег. Эксперты отмечают, что четкие договоренности, письменное оформление крупных займов и откровенное общение помогают избежать конфликтов, сохранить доверие и не потерять ни деньги, ни дружбу.

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Об этом сообщает образовательный проект Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Специалисты по финансовой грамотности отмечают, что избежать недоразумений можно, если еще до передачи средств договориться обо всех условиях возврата.

Прежде всего оцените свои финансовые возможности

Прежде чем согласиться одолжить деньги, стоит честно ответить себе на вопрос: не создаст ли это проблем для вашего собственного бюджета. Эксперты советуют давать в долг только ту сумму, с которой вы готовы временно расстаться.

Не стоит использовать для этого деньги, отложенные на оплату жилья, коммунальных услуг, лечения или финансовую "подушку безопасности". Если одолженные средства не вернут в оговоренный срок, это может поставить под угрозу ваши собственные финансовые планы.

Еще одна распространенная ошибка — передавать деньги без каких-либо договоренностей, полагаясь лишь на устное обещание. Специалисты рекомендуют сразу согласовать:

сумму займа;

дату или срок возврата;

способ возврата средств;

возможность частичных выплат, если такая необходимость возникнет.

Чем четче будут договоренности, тем меньше шансов возникновения споров в будущем.

Крупные суммы лучше оформлять в письменном виде

Если речь идет о значительной сумме, эксперты советуют не ограничиваться устной договоренностью. Нотариально заверенный или письменный договор не означает недоверия к другу или родственнику. Наоборот, такая практика помогает защитить интересы обеих сторон, избежать разного толкования договоренностей и сохранить нормальные отношения даже в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Многие люди стесняются говорить о деньгах по истечении оговоренного срока, опасаясь испортить отношения. Впрочем, специалисты отмечают, что корректное напоминание о возврате займа является абсолютно нормальным. Если стороны договорились об определенном сроке, выполнение этих договоренностей является обязанностью заемщика.

Что делать, если деньги одалживаете вы

Ответственность лежит не только на том, кто дает деньги в долг, но и на том, кто их получает. Прежде чем брать деньги в долг, стоит реально оценить свои финансовые возможности и не брать больше, чем вы сможете вернуть без ущерба для собственного бюджета.

Если же возникли непредвиденные трудности, не следует избегать общения. Гораздо лучше заранее сообщить кредитору о проблеме, объяснить ситуацию и предложить новый, реалистичный график погашения долга. Открытая коммуникация помогает сохранить доверие и избежать конфликтов.

Специалисты приводят простой пример. В первой ситуации женщина одолжила подруге 20 тысяч гривен без указания конкретного срока возврата. Через несколько месяцев деньги так и не вернулись, а любые напоминания стали вызывать обиды и ссоры.

В другом случае мужчина одолжил другу такую же сумму, однако они сразу определили дату возврата и письменно зафиксировали условия. Когда возникла задержка с выплатой, стороны открыто обсудили проблему, договорились о новом сроке и сохранили хорошие отношения.

Эксперты отмечают, что разница заключалась не в сумме займа, а в том, что стороны заранее определили четкие правила и ответственно отнеслись к своим договоренностям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы оформили рекордный объем новых кредитов — прирост гривневых займов на 12,27 млрд стал вторым по величине за всю историю наблюдений. Отмечается, что такая динамика может свидетельствовать как о росте потребительской активности на фоне инфляционных ожиданий, так и о том, что всё больше домохозяйств вынуждены покрывать свои расходы за счёт заёмных средств.

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