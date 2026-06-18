Украинцы массово берут кредиты: почему все чаще предпочитают "жить в долг"

В мае 2026 года украинцы оформили рекордный объем новых кредитов – прирост гривневых займов на 12,27 млрд стал вторым по величине за всю историю наблюдений. Отмечается, что такая динамика может свидетельствовать как о росте потребительской активности на фоне инфляционных ожиданий, так и о том, что все больше домохозяйств вынуждены покрывать свои расходы заемными средствами.

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Только в течение мая портфель гривневых кредитов населению вырос на 12,27 млрд грн. Такой результат уступает лишь мартовскому рекорду 2026 года, обратил внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В целом с начала года украинцы увеличили объем банковских кредитов в национальной валюте на 44,28 млрд грн. Для сравнения: аналогичный прирост ранее банки получали почти за девять месяцев 2024 года или примерно за семь месяцев 2025 года. По состоянию на конец мая общий объем гривневых кредитов населению достиг 376,25 млрд грн. В то же время валютное кредитование фактически остается замороженным, поэтому весь прирост обеспечивают именно кредиты в гривне.

Интересно, что даже при столь высоком спросе банки не спешат существенно снижать стоимость кредитов. Средняя ставка остается на уровне 36,7% годовых, что является довольно высоким показателем для розничного кредитования.

Почему украинцы стали больше брать кредиты

Эксперт называет сразу несколько причин такого стремительного роста. Прежде всего это может быть следствием восстановления потребительской активности. Часть граждан не откладывает покупки на будущее и решает приобрести необходимые товары уже сейчас, используя кредитные средства.

Другой фактор – инфляционные ожидания. Если люди прогнозируют дальнейшее подорожание товаров и услуг, они могут пытаться совершить крупные покупки раньше, пока цены не выросли ещё больше.

Кроме того, рост кредитования может свидетельствовать и об определенном ухудшении финансового положения отдельных домохозяйств. Части семей становится все сложнее покрывать повседневные расходы исключительно за счет текущих доходов, поэтому они активнее пользуются кредитными лимитами, рассрочками и потребительскими кредитами.

Банки зарабатывают на высоком спросе

Для банковского сектора нынешняя ситуация выглядит весьма выгодной. Высокие ставки позволяют получать значительные доходы от кредитных операций, а спрос со стороны населения остается стабильно высоким.

Особенно активно растет сегмент потребительского кредитования, где оформление кредита часто занимает всего несколько минут. Значительную роль играют кредитные карты, онлайн-кредиты и программы рассрочки при покупке товаров.

Однако экономисты предупреждают, что чрезмерное накопление долгов населением может создавать дополнительные риски в будущем, особенно если темпы роста доходов не будут успевать за темпами увеличения кредитной нагрузки.

Аналитик также обращает внимание на еще одну тенденцию –, параллельно с ростом кредитования наблюдается отток части средств с валютных счетов и депозитов населения. Украинцы все активнееиспользуют собственные накопления для текущих расходов. Когда таких средств уже недостаточно, граждане обращаются к банковским займам.

Украинцы рекордно активно инвестируют в государство

На первый взгляд это может показаться парадоксальным, но параллельно с ростом кредитования украинцы демонстрируют рекордную активность и как инвесторы. По состоянию на июнь 2026 года граждане вложили в облигации внутреннего государственного займа более 148,5 млрд грн, что на 56,4% больше, чем годом ранее.

Таким образом, украинцы не только всё чаще берут деньги в банках, но и активно вкладывают собственные сбережения в государственные ценные бумаги. Для многих ОВГЗ стали альтернативой классическим депозитам благодаря государственным гарантиям и привлекательной доходности.

Популярность облигаций объясняется несколькими факторами. Во-первых, они позволяют получать стабильный доход. Во-вторых, военные ОВГЗ стали одним из символов поддержки страны во время войны. Кроме того, купить государственные ценные бумаги сегодня можно не только через банки или брокеров, но и через приложение Дія.

В мае Министерство финансов привлекло через аукционы более 12,3 млрд грн в эквиваленте. Средняя доходность новых выпусков составила около 15,74% годовых в гривне. По состоянию на начало июня в обращении находились ОВГЗ на сумму более 2 трлн грн. Крупнейшими держателями остаются банки и Национальный банк Украины, однако доля физических лиц продолжает стабильно расти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшие 3 месяца до конца лета 2026 года в Украине не ожидается резких колебаний курса гривны. Соответственно, инвестиции в иностранную валюту – как в доллар, так и в евро – могут в отдельных случаях помочь лишь сохранить сбережения на текущем уровне, а о значительном приумножении говорить не приходится.

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