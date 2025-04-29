Что будет с долларом в мае: банкир назвал курс в Украине и главные риски для гривни

Курсы доллара (межбанковский и наличный) в Украине в мае будут двигаться в широком диапазоне, при этом не исключается укрепление гривни. А ключевыми рисками для украинского валютного рынка будут внешнеполитические факторы.

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Такую точку зрения в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал заместитель председателя Правления АО "Асвио Банк" Виталий Мартынович. По его словам, до конца апреля безналичный курс гривны к доллару США, вероятно, будет сохраняться в пределах 41,4-42,1 грн/доллар.

"В мае возможно легкое укрепление до 41-41,8 грн/доллар при условии продления валютных поступлений от экспортеров и сохранения монетарной политики НБУ, а также если международная поддержка будет оставаться стабильной", – отметил банкир.

Цены на доллар в кассах, по его оценке, будут находиться около этих значений. "Наличный курс сейчас удерживается в пределах 41,5-41,9 грн/доллар. В мае возможно его легкое снижение до 40,9-41,8 грн/доллар благодаря сезонному уменьшению спроса и стабильным настроениям на рынке", – считает Мартынович.

Среди ключевых рисков для валютного рынка он выделил внешнеполитические факторы (в частности, эскалация на Ближнем Востоке), динамику финансирования Украины от МВФ и Европейского Союза, ценовые колебания на сырьевых рынках. А еще ожидание решений ФРС США по ставке. Эксперт считает, что для минимизации их влияния важно обеспечивать стабильные поступления валютной выручки в Украину, поддержку международных резервов и прозрачную коммуникацию регулятора.

"Основные риски – это задержки во внешнем финансировании, изменения в объемах экспорта, колебания цен на ключевые товары. В мае возможно сезонное снижение валютных поступлений. Для минимизации рисков важны прозрачная политика НБУ, интервенции при необходимости и своевременная поддержка международных партнеров. Сдерживание волатильности критически важно для сохранения доверия к национальной валюте", – подчеркнул Мартынович.

Также он обратил внимание на различные тренды наличного и безналичного рынка. Это снижение спроса на инвалюту со стороны населения и противоположные настроения предприятий.

"В апреле наблюдается оживление спроса на инвалюту со стороны бизнеса, в частности со стороны компаний, осуществляющих импорт энергоносителей, оборудования, сырья. Среди активных покупателей - предприятия промышленности, транспорта, торговли. В то же время аграрии, которые начали активнее экспортировать продукцию, формировали значительную часть предложения валюты. Увеличение спроса стимулирует банки расширять сервисы для внешнеэкономической деятельности, включая решение типа Visa B2B Connect, обеспечивающее прямые межбанковские платежи без участия корреспондентских счетов", – рассказал Мартынович.

При этом в паре евро/доллар на международном рынке он ожидает в среднесрочной перспективе сохранения "потолка" на уровне 1,15 при сохранении мягкой риторики ФРС США и стабильной политики Европейского Центробанка. В соответствии с этим рассчитываются ожидания гривни/евро.

"Безналичный курс гривна/евро ожидается в диапазоне 47,2-47,9 грн/евро, а наличный курс – 47,2-47,7 грн/евро. Эти колебания обусловлены как изменениями на международных валютных рынках, так и поведением внутренних игроков на наличном рынке. Эти значения могут корректироваться в зависимости от внутренней ликвидности банковского рынка и настроений населения", – отметил Мартынович.

Руководство Нацбанка на последнем брифинге признавало, что Украина активнее наращивает объем импортированной инфляции из-за роста курса евро на мировом рынке. С чем финансисты предлагают бороться не монетарными методами.

"Влияние импортируемой инфляции можно уменьшить не через манипуляции курсом доллара, а через структурные меры: поддержку внутреннего производства, стимулирование локализации импорта, диверсификацию поставщиков за пределами ЕС.Также целесообразно заключать контракты с мультивалютными условиями и увеличивать долю долларовых сделок в тех сегментах, где это возможно. Важно сохранять гибкий курс и придерживаться макрофинансовой стабильности", – считает Мартынович.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности долларов – на основании номинала или года выпуска купюр. Подобные действия – нарушение требований законодательства и Нацбанка, они могут расцениваться как мошенничество. Поэтому на такие учреждения следует жаловаться регулятору – для проведения соответствующей проверки.

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