Чиновники ГП выписали себе миллионные премии: директору департамента в "Лесах Украины" платят больше, чем гендиректору "Укрпочты"

Генеральный директор ГП "Леса Украины " Юрий Болоховец в 2025-м получил зарплату в размере 8 млн 13 тыс. грн. Ежемесячная зарплата чиновника составила около 667 тыс. 758 грн. И хотя Болоховец занимает самую высокую должность, его зарплата в несколько раз меньше, чем у некоторых его подчиненных.

Видео дня

Об этом говорится в данных о заработных платах, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. На первом месте по уровню заработной платы оказался исполнительный директор ГП "Леса Украины" Игорь Лицур.

В 2025-м ему заплатили 18 млн 543 тыс. грн. Из них 8 млн 623 тыс. грн – это премия. Ежемесячная зарплата Лицура составила 1 млн 545 тыс. грн. Это значительно больше, чем, например, у гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского (он заявлял, что зарабатывает около 700 тыс. грн после налогообложения).

На втором месте по уровню зарплаты оказался директор департамента финансов ГП "Леса Украины" Павел Иванов. В прошлом году он заработал 16 млн 909 тыс. грн. Это около 1,4 млн грн в месяц. Секрет такой суммы – огромная премия. У Лицура в прошлом году она составила 6 млн 607 млн грн (совокупно за весь 2025-й).

На третьем месте по уровню заработной платы оказался директор департамента персонала ГП "Леса Украины" Константин Войцеховский – 15 млн 762 тыс. грн за год (из них 6 млн 607 тыс. грн – премия). Средняя ежемесячная зарплата составила 1 млн 313 тыс. грн.

Также значительные средства заработали:

директор департамента лесных ресурсов Александ Жук – 14 млн 237 тыс. грн (из них 5 млн 520 тыс. грн – премия);

(из них 5 млн 520 тыс. грн – премия); директор департамента развития и IT Виктор Бусько – 13 млн 398 тыс. грн (из них 5 млн 609 тыс. грн – премия);

(из них 5 млн 609 тыс. грн – премия); директор департамента лесного хозяйства Иван Шеремет – 13 млн 70 тыс. грн (из них 5 млн 597 тыс. грн – премия).

Как сообщал OBOZ.UA:

Суд отправил под стражу руководителя "Лесов Украины" Юрия Болоховца из-за подозрения в незаконном обогащении на более 7,9 млн грн. По версии следствия, Болоховец, которого активисты неоднократно обвиняли в коррупции, всего за год обзавелся элитной квартирой в Киеве, земельными участками и накопил крупные суммы на банковских счетах.

Ранее экс-директор филиала "Леса Украины" тоже погорел на незаконном обогащении. У него дома нашли наличность на сотни тысяч долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!