Чиновника ВСУ и застройщика уличили во взяточничестве на сумму 2,2 млн долларов: названы имена

В Украине раскрыли коррупционную схему, связанную с застройкой территории военного городка, в рамках которой, по данным следствия, чиновник ВСУ вместе с сообщниками вымогал 2,2 млн долларов за содействие в строительстве жилого комплекса. О подозрении в настоящее время сообщено бывшему должностному лицу ВСУ Николаю Бобику, застройщику Юрию Курилу и другим участникам схемы, а детективы зафиксировали передачу 2 млн долларов наличными.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Как сообщили правоохранители, подозрение предъявлено бывшему начальнику одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ, который одновременно был командиром военного городка во Львове.

Поинформации Центра противодействия коррупции (ЦПК), речь идет о Николае Бобике. Также о подозрении сообщили застройщику Юрию Курилу и другим участникам схемы.

Как работала схема

По версии следствия, в марте 2021 года чиновник предложил застройщику помощь в получении возможности возвести многоквартирный жилой дом на территории военного городка, который находился под его руководством. Для реализации этого плана он привлек нескольких сообщников.

Общую стоимость своих "услуг" участники схемы оценили в 2,2 млн долларов. По данным НАБУ, из этой суммы 1,5 млн долларов должен был получить непосредственно должностное лицо ВСУ.

При этом, как утверждает следствие, часть этих денег он планировал передать членам Кабинета Министров Украины в обмен на согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью. Еще 700 тысяч долларов, по версии следствия, должны были распределить между собой другие соучастники схемы – бывший адвокат и еще один застройщик.

Передачу средств документировали более двух лет

В НАБУ сообщили, что детективы документировали реализацию схемы в течение длительного времени. По информации следствия, в период с марта 2021 года по июль 2023 года была зафиксирована передача наличной взятки на общую сумму 2 млн долларов.

После завершения необходимых следственных действий правоохранители сообщили о подозрении всем основным участникам сделки. По данным НАБУ, подозрения получили:

бывший чиновник Вооруженных сил Украины;

застройщик;

другие соучастники, которые, по версии следствия, были вовлечены в реализацию схемы.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и роль каждого из фигурантов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему, организаторы которой присвоили более 37 млн грн — это деньги, которые иностранные граждане и доноры пожертвовали на поддержку Украины в начале полномасштабного российского вторжения. Мошенническую схему организовал и руководил ею бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел.

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