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В МИД Украины раскрыли коррупцию на сумму 37 млн грн: дипломат крал пожертвования во время войны

Станислав Кожемякин
Экономика
2 минуты
1,4 т.
Экс-госсекретаря МИД уличили в махинациях с пожертвованиями из-за рубежа на 37 млн грн
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Украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему, организаторы которой присвоили более 37 млн грн — это деньги, которые иностранные граждане и доноры пожертвовали в поддержку Украины в начале полномасштабного российского вторжения. Операцию организовал и руководил ею бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имя высокопоставленного дипломата не разглашается, но под описание подходит Александр Баньков, который до назначения в МИД был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Румынии.

Детали схемы

  • Чиновник МИД убеждал международных доноров и сотрудников зарубежных дипломатических представительств перечислять помощь на счет подконтрольной общественной организации, которая юридически считалась целевыми бюджетными средствами специального фонда МИД.
Письмо государственному секретарю МИД
  • Для прикрытия участники схемы изготовили фиктивные письма и подделали условия грантовых соглашений.
Первая схема легализации средств.
  • А полученные средства переводили на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и компаний, после чего направляли в конвертационные центры для обналичивания и распределения.
Вторая схема легализации средств.

Результаты расследования

В рамках начатого уголовного производства выдвинуты подозрения четырем участникам схемы:

  • бывшему секретарю МИД Украины (2020-2024 гг.) — в указанные годы секретариат министерства возглавлял Александр Баньков;
  • бывшему руководителю аппарата госсекретаря МИД, который в настоящее время является действующим дипломатом;
  • советнику бывшего министра иностранных дел, возглавлявшему подконтрольную ОО №
  • главному бухгалтеру общественной организации.

Их действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

Ранее OBOZ.UA сообщал о завершении расследования дела о многомиллионной коррупционной схеме в оборонном секторе. В результате закупок по втрое завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 102 млн грн.

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