В МИД Украины раскрыли коррупцию на сумму 37 млн грн: дипломат крал пожертвования во время войны

Украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему, организаторы которой присвоили более 37 млн грн — это деньги, которые иностранные граждане и доноры пожертвовали в поддержку Украины в начале полномасштабного российского вторжения. Операцию организовал и руководил ею бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имя высокопоставленного дипломата не разглашается, но под описание подходит Александр Баньков, который до назначения в МИД был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Румынии.

Детали схемы

Чиновник МИД убеждал международных доноров и сотрудников зарубежных дипломатических представительств перечислять помощь на счет подконтрольной общественной организации, которая юридически считалась целевыми бюджетными средствами специального фонда МИД.

Для прикрытия участники схемы изготовили фиктивные письма и подделали условия грантовых соглашений.

А полученные средства переводили на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и компаний, после чего направляли в конвертационные центры для обналичивания и распределения.

Результаты расследования

В рамках начатого уголовного производства выдвинуты подозрения четырем участникам схемы:

бывшему секретарю МИД Украины (2020-2024 гг.) — в указанные годы секретариат министерства возглавлял Александр Баньков;

— в указанные годы секретариат министерства возглавлял Александр Баньков; бывшему руководителю аппарата госсекретаря МИД , который в настоящее время является действующим дипломатом;

, который в настоящее время является действующим дипломатом; советнику бывшего министра иностранных дел , возглавлявшему подконтрольную ОО №

, возглавлявшему подконтрольную ОО № главному бухгалтеру общественной организации.

Их действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

Ранее OBOZ.UA сообщал о завершении расследования дела о многомиллионной коррупционной схеме в оборонном секторе. В результате закупок по втрое завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 102 млн грн.

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