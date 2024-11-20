Четвертый рекорд за 2 недели: что происходит с ценой биткоина

Курс криптовалюты биткоин обновил свой исторический максимум, впервые превысив отметку в 94 тыс. долларов за 1 BTC. Это уже четвертый рекорд для этой криптовалюты с 6 ноября, то есть за 14 дней.

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Согласно данным CoinGecko, вечером 19 октября стоимость биткоина выросла и в моменте достигала $94 078 за один коин, что стало новым рекордом для этого актива. Позже курс монеты скорректировался и теперь она торгуется на уровне $93,5-$93,8 тыс. за 1 BTC.

Стремление биткоина вверх связывают с возможной покупкой компании Дональда Трампа Trump Media and Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social, испытывающей трудности платформы Bakkt, о чем сообщили в Financial Times. Ранее представители Bakkt предупредили о намерении его ликвидировать, но после публикации акций компании взлетели на 162,5%, а ее капитализация подскочила до $379,7 млн.

Кроме того, Дональд Трамп назначил несколько лояльных к криптоиндустрии человек на важные роли в своей будущем администрации. Так, сторонник биткоина Пит Хегсет может занять должность министра обороны, а миллиардер Илон Маск и экс-кандидат в президенты Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности государственного управления. Кроме того, другому экс-кандидату в президенты Роберту Кеннеди-младшему предложили кресло министра здравоохранения.

Криптовалюты резко выросли после выборов в США 5 ноября, поскольку трейдеры предполагают, что обещанная новоизбранным президентом Трампом поддержка цифровых активов приведет к менее ограничительного режима регулирования и оживит биткойн после нескольких вялых месяцев. На этом фоне совокупная оценка мирового рынка криптовалют достигла нового рекорда, превысив 3 трлн долларов.

Однако криптоаналитик и сооснователь Onramp Bitcoin Джесси Майерс считает победу Трампа на выборах не единственным фактором, подстегнувшим недавний рост цены биткоина. Он называет эту динамику нормальным и прогнозируемым следствием халвинга (уменьшение вознаграждения за майнинг новых блоков, что эффективно замедляет создание новых биткоинов), который состоялся около полугода назад. За это время на рынке образовался дефицит монет.

Также OBOZ.UA сообщал о прогнозе миллиардера и американского финансиста Майкла Новограца, который назвал возможным рост цены биткоина до 500 тыс. долларов за монету. Он считает это возможным, если избранный президент Дональд Трамп создаст федеральный резерв в этой криптовалюте.

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