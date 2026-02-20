"Человек не понимает базовых вещей": экономист раскритиковал заявление "слуги народа" о "вреде" от запрета экспорта леса

Заявление народного депутата Украины от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк о последствиях моратория на экспорт леса-кругляка вызвало жесткую критику в профессиональной среде. По мнению экономиста Владимира Компанийца, нардеп сделала ошибочные выводы о якобы "дотации" отрасли – из-за непонимания механизма налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом Компанциец заявил на своей странице в Facebook. Сообщение стало ответом на пост самой Василевской-Смаглюк, которая отмечала, что 20 крупнейших покупателей древесины в 2025 году уплатили 1,8 млрд грн налогов, получив возмещение НДС на 2,7 млрд грн. Из этого она сделала вывод, что государство якобы дотирует переработчиков, а ограничения на экспорт сырья, мол, не обеспечивают бюджетного эффекта, поэтому фактически призвала к отмене моратория.

Такие выводы являются методологически некорректными, констатировал Компаниец. Он пояснил: возмещение НДС не означает, что государство "доплачивает" бизнесу.

"Человек не разбирается в базовых вещах об НДС... НДС возвращается только с уплаченного НДС, то есть те деревообрабатывающие предприятия уплатили 1,8 млрд грн налогов и еще дополнительно минимум на 2,7 млрд грн уплатили НДС, и только потом из этих 2,7 млрд грн НДС возместили деревообрабатывающим за экспорт". Государство минимум в плюсе на 1,8 млрд грн – это без учета увеличения налогов других предприятий, с которыми кооперируются деревообрабатывающие, и от того, что работники всех этих предприятий получат зарплаты и потратят их на товары и услуги, с которых, в частности, будут уплачены дополнительные налоги", – отметил он, комментируя сообщение депутата.

Позже депутат опровергла аргументы экономиста, отметив, что "по уплате НДС (у деревообработчиков. – Ред.) за 2025 год стоят нули". Впрочем, это замечание, по словам Компанийца, стало еще большей демонстрацией "некомпетентности и невежества". Экономист в своем следующем посте дополнительно объяснил, как именно работает НДС:

Чтобы предприятие получило возмещение из бюджета, у него должен быть сформирован налоговый кредит на соответствующую сумму НДС.

на соответствующую сумму НДС. Чтобы у предприятия был сформирован налоговый кредит, оно должно уплатить поставщикам – а не в бюджет – средства за товары и услуги с учетом НДС, а также иметь возможность включить уплаченный НДС в налоговый кредит по таким операциям (не весь НДС можно включать в налоговый кредит).

средства за товары и услуги с учетом НДС, а также иметь возможность включить уплаченный НДС в налоговый кредит по таким операциям (не весь НДС можно включать в налоговый кредит). У поставщиков, получивших средства с НДС от предприятия за товары и услуги, на сумму полученного НДС возникают обязательства перед государством по уплате этого налога.

"Поэтому когда вы видите, что определенные предприятия уплатили 0 НДС в бюджет и получили возмещение, это лишь означает, что у их поставщиков возникли обязательства по уплате этого НДС. Предлагаю вам остановиться и больше не позориться в вопросах НДС", – отметил Компаниец.

Он также отметил, что Василевская-Смаглюк пришла к ошибочному выводу, что лучше вывозить из Украины сырье, чем не обрабатывать его внутри страны. В качестве примера он привел законодательный кейс с переработкой семян подсолнечника.

"Человек даже не смог изучить историю с семенами подсолнечника и его переработкой в масло – результат на табло: Украина является одним из мировых лидеров", – напомнил экономист и подчеркнул: стимулирование внутренней переработки позволяет формировать добавленную стоимость, рабочие места и длинные производственные цепи внутри страны.

Почему экспорт леса нужно ограничивать

Мораторий на экспорт леса-кругляка в Украине действует с 2015 года. Ограничение было продлено на весь 2026 год. Его вводили как инструмент поддержки внутренней деревообработки и борьбы с нелегальными рубками.

Логика запрета просматривается очень четко: вырубать и вывозить леса не выгодно ни с экологической, ни с экономической точки зрения. Зато развитие собственной деревообрабатывающей отрасли позволит создавать новые высокотехнологичные рабочие места и стимулировать рост экономики.

Поэтому вместо того, чтобы экспортировать в больших объемах лес-кругляк, необходимо создавать условия, в частности, для изготовления мебели в Украине и ее продажи за границу. Экспорт необработанной древесины – самый простой, но губительный для страны способ заработка.

Председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха отмечал, что с 2016 года, за время действия моратория, индекс инвестиций в деревообработку Украины вырос на 69%. Координатор платформы экономического развития Wood Industry UA Юрий Дюг также подтверждал значительный рост отрасли во время действия моратория.

Экспорт товаров деревообрабатывающей и мебельной промышленности до полномасштабного вторжения РФ в Украину обеспечивал 4,1% выручки страны и имел положительное сальдо торговли в более чем $1,25 млрд. Поставки в ЕС составляют подавляющую часть украинского экспорта деревообрабатывающей продукции.

Как уже писал OBOZ.UA, мораторий дал свои результаты. Европейские компании инвестировали в украинскую отрасль. Украина имеет все шансы стать одной из стран-лидеров отрасли. Для этого есть и технологическая способность, и сырьевая база, и человеческий капитал. Вместо того, чтобы продавать лес, который, например, в соседней Польше будут превращать в дорогую мебель и продавать в Jysk или IKEA, Украина должна сама стать частью европейского производства и увеличить свою долю на рынке.

