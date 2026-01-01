Кабмин продлил ограничения на экспорт леса в 2026-м: почему это необходимое решение

Кабинет министров принял решение продлить ограничения экспорта леса и металлолома в 2026-м. Это решение позволит поддержать внутренних производителей, а также будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства. "Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Это позволяет сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки", – отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отраслей: "Несмотря на действие экспортной пошлины, экспорт лома рос — часто транзитом в третьи страны без создания добавленной стоимости для Украины. Внутренняя переработка, наоборот, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и продукцию, необходимую для обороны и восстановления. Также использование лома в металлургическом производстве уменьшает выбросы СО2, что важно с учетом требований ЕС".

Юлия Свириденко также сообщила, что правительство продлило часть ограничений по древесине, введенных в конце октября.

"За время полномасштабной войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. В то же время деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья и вынужденно простаивают, а для многих сельских общин дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой. Продолжение ограничений экспорта сырья поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность общин", – отметила премьер-министр.

Почему необходимо ограничивать экспорт леса

В Украине еще с 2015-го действует мораторий на экспорт леса-кругляка. Вырубать и вывозить леса не выгодно ни с экологической, ни с экономической точки зрения. Если развивать собственную деревообрабатывающую отрасль, это позволит создавать новые высокотехнологичные рабочие места, стимулировать рост экономики. Вместо того, чтобы экспортировать в больших объемах лес-кругляк, необходимо создавать условия, в частности, для изготовления мебели в Украине и ее продажи за границу. Экспорт необработанной древесины самый простой, но губительный для страны способ заработка.

Председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха рассказал, что с 2016 года, во время действия моратория, индекс инвестиций в деревообработку Украины вырос на 69%. Координатор платформы экономического развития Wood Industry UA Юрий Дюг также подтвердил значительный рост отрасли во время действия моратория.

Экспорт товаров деревообрабатывающей и мебельной промышленности в 2012-2022 годах вырос с $1,06 млрд до более $2 млрд. Отрасль обеспечивает 4,1% экспортной выручки страны и имеет положительное сальдо торговли в более $1,25 млрд. Поставки в ЕС составляют подавляющую часть украинского экспорта деревообрабатывающей продукции.

Как ранее писал OBOZ.UA, экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного сырья, при этом металлургические комбинаты – более 7500 грн с каждой тонны, а с учетом платежей смежных отраслей – до 14 000 грн с тонны.

