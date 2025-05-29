Новое регулирование на рынке древесины: почему необходимо продлить мораторий и запустить прозрачные аукционы

В Украине после провала в Раде законопроекта 4197-д "О рынке древесины" ряд нардепов зарегистрировали новую версию документа под номером 13227. Среди основных задач – продлить мораторий на экспорт леса-кругляка и создать прозрачные условия продажи древесины. О том, какие изменения необходимо принять и почему критически необходимо продлить запрет на продажу необработанной древесины, читайте в материале OBOZ.UA.

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В Украине могут изменить правила на рынке: к чему готовиться

Группа нардепов во главе со "слугой народа" Александром Корниенко (среди соавторов также глава этой же фракции Давид Арахамия, глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха и т.д.) зарегистрировали в Раде законопроект №13227 "О рынке древесины". Этот документ необходимо принять как минимум для того, чтобы продлить мораторий на экспорт леса-кругляка. Документ предусматривает, что мораторий будет действовать во время военного положения и пять лет после этого.

Кроме того, также станет публичной информация об объемах, ценах продажи и покупателях древесины и изделий из нее. Это должно привести к отмене практики, согласно которой постоянные лесопользователи заключали договоры прямой купли-продажи древесины, что давало возможность для злоупотреблений их условиями и создавало существенный коррупционный риск. Авторы законопроекта уверены, что "это обеспечит равные конкурентные условия для доступа всех покупателей к древесине". Также введут ответственность владельцев леса и лесопользователей за отказ поставлять определенную договором древесину.

Недавно в Раде провалили голосование законопроекта 4197-д "О рынке древесины". Хотя этот документ поддерживала львиная доля рынка. "Он (законопроект №4197-д) имеет потенциал возродить украинскую промышленность, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции, ведь обеспечит прозрачные и стабильные условия для торговли древесиной. Согласно прогнозам, это будет способствовать увеличению на рынке 25% древесины, которая пока не используется из-за несовершенства действующих механизмов", - заявили в Федерации работодателей Украины.

При этом потребность в регулировании рынка остается. Законопроект №13227 будут рассматривать в комитете по вопросам экономического развития, который возглавляет Наталуха. При этом сам Наталуха – один из соавторов документа. Поэтому, вероятно, комитет будет рекомендовать принять законопроект.

"Принятие и введение в действие этого Закона обеспечит устойчивое развитие рынка древесины и изделий из нее, введет прозрачные условия для участников рынка, позволит должным образом защитить права и интересы всех участников рынка, минимизирует коррупциогенные факторы в отрасли, позволит государству и общественности осуществлять контроль за объемами заготовки и продажи древесины, что позволит урегулировать вопрос с незаконной заготовкой и реализацией древесины", – говорится в пояснительной записке к законопроекту №13227.

Законопроект предусматривает продажу древесины на биржевых торгах. Торги, если документ примут, будут проводить в четыре этапа. Первый этап - основные торги. В нем будут принимать участие те предприятия, которые работают в сфере переработки древесины (потому что именно их производство имеет наибольший экономический эффект для страны). Такие предприятия должны быть внесены в Перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по переработке древесины. Торги будут проходить с пошаговым повышением стартовой цены.

Если на момент завершения основных торгов реализовано менее 70% выставленной древесины, нереализованные лоты в течение пяти рабочих дней предлагаются к продаже на повторных основных торгах, которые проводятся по технологии биржевых торгов, предусматривающей пошаговое снижение стартовой цены лота. Это второй этап торгов. В этом этапе так же принимают участие те предприятия, которые занимаются деревообработкой.

Третий этап. Если лот не продан на повторных основных торгах, в течение пяти рабочих дней проводятся дополнительные торги с повышением стартовой цены лота. Но в этот раз принимать участие смогут не только те предприятия, которые занимаются деревообработкой, а и другие компании. Четвертый этап – такие же условия, но с понижением стартовой цены. Такая система создает приоритетное положение для тех, кто имеет в Украине деревообрабатывающее производство, предоставляет рабочие места, платит налоги в бюджет и тому подобное.

Главный вопрос – продление запрета на экспорт леса

В Украине еще с 2015-го действует мораторий на экспорт леса-кругляка. Вырубать и вывозить леса не выгодно ни с экологической, ни с экономической точки зрения. Если развивать собственную деревообрабатывающую отрасль, это позволит создавать новые высокотехнологичные рабочие места, стимулировать рост экономики. Вместо того, чтобы экспортировать в больших объемах лес-кругляк, необходимо создавать условия, в частности, для изготовления мебели в Украине и их продажи за границу. Экспорт необработанной древесины самый простой, но губительный для страны способ заработка.

Председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха рассказал, что с 2016 года во время действия моратория индекс инвестиций в деревообработку Украины вырос на 69%. Координатор платформы экономического развития Wood Industry UA Юрий Дюг также подтвердил значительный рост отрасли во время действия моратория.

Экспорт товаров деревообрабатывающей и мебельной промышленности в 2012-2022 гг. вырос с $1,06 млрд до более $2 млрд. Отрасль обеспечивает 4,1% экспортной выручки страны и имеет положительное сальдо торговли в более $1,25 млрд. Поставки в ЕС составляют большую часть украинского экспорта деревообрабатывающей продукции.

Мораторий уже дал свои результаты. Европейские компании инвестировали в украинскую отрасль. Украина имеет все шансы стать одной из стран-лидеров отрасли. Для этого есть и технологическая способность, и сырьевая база, и человеческий капитал. Вместо того, чтобы продавать лес, который, например, в соседней Польше будут превращать в дорогую мебель и продавать в Jysk или IKEA, Украина должна сама стать частью европейского производства и увеличить свою долю на рынке.

Европейская комиссия еще с момента введения моратория на экспорт леса была недовольна инициативой Украины. В 2015-м нардепы продлили запрет, но прописали его так, что главная его причина - защита не экологии и природных ресурсов, а экономики. Эту формулировку Арбитраж после иска Еврокомиссии признал неправомерной. Но само право Украины защищать свои природные ресурсы никто не опроверг.

Продлить мораторий на экспорт леса-кругляка необходимо и по экологическим причинам. Согласно анализу спутниковых фото Global Land Analysis and Discovery (GLAD), установлено, что за последние 20 лет в украинских Карпатах вырубили 161 тыс. га леса - то есть почти 10%. Без моратория на экспорт леса и жесткого контроля за вырубкой Украина рискует потерять свои леса.

Годами из Украины экспортировали необработанное сырье первого сорта. Для внутренней переработки оставалась древесина второго и третьего сорта, тогда как качественные материалы продавали туда, где за нее больше заплатят. С 2010-го Украина ежегодно экспортировала 4,5-5,5 млн т (или 5,4-6,6 млн кубометров) лесоматериалов в необработанном состоянии. И это не учитывая незаконной заготовки и вывоза леса. В 2015-м экспорт принес только $345 млн. В то же время показатель лесистости с 1996-го до 2015-го уменьшился с 16% до 11%.

В Украине необходимо не только продлить мораторий на экспорт леса-кругляка, но и создать такие правила на рынке, которые сделают невозможным коррупцию, злоупотребления и защитят те предприятия, которые создают высокотехнологичные и высокооплачиваемые места внутри страны.