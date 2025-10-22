Часть вакансий планируют закрывать иностранцами: что ждет украинский рынок труда

В Украине рынок труда входит в сложный период, из-за мобилизации, эмиграции и дефицита кадров растет риск тенизации, а часть вакансий планируют закрывать трудовыми мигрантами из Азии и Кавказа. Несмотря на это, государство создало уже более 45 тысяч официальных рабочих мест и выдало грантов на 8 миллиардов гривен.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии СМИ. По ее словам, несмотря на разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 года, служба не фиксирует массового оттока молодежи.

Количество зарегистрированных соискателей работы этой категории даже уменьшилось – с 7,6 до 6,5 тысяч человек. Молодежь при этом составляет лишь 6-8% от общего количества безработных, и такая доля остается стабильной. Вместе с тем кадровый дефицит нарастает.

После начала полномасштабной войны с рынка труда исчезли десятки тысяч специалистов, особенно в промышленности, строительстве, медицине и сфере услуг. Отмечается, что это заставляет государство и бизнес искать альтернативы – в частности, рассматривается трудоустройство иностранцев.

До 2022 года Украина ежегодно выдавала 16-20 тысяч разрешений на работу для граждан других стран, а сейчас, по словам представителей Службы занятости, примерно 15% работодателей уже готовы брать работников из-за рубежа – прежде всего из стран Азии и Кавказа.

Показательный пример – мебельное предприятие на Закарпатье, которое заявило о потребности в 160 рабочих из Бангладеша. После вмешательства службы часть вакансий закрыли украинцами – переселенцами из Донецкой области, которым работодатель предоставил жилье и социальный пакет. Такая практика становится трендом, ведь компании, предлагающие нормальные условия труда, компенсацию аренды или общежития, быстрее находят людей.

Например, в Днепропетровской области несколько предприятий, которые гарантировали достойную зарплату и частичную оплату жилья, привлекли более 100 электрогазосварщиков из прифронтовых регионов. Параллельно государство стимулирует легальное трудоустройство через компенсационные программы.

Работодатели, которые берут людей с инвалидностью, могут получить 80-120 тысяч гривен на обустройство рабочего места. Тем, кто принимает внутренне перемещенных лиц, компенсируют 8 тысяч гривен зарплаты в течение трех месяцев, а для людей с инвалидностью – до полугода. Благодаря этим программам созданы десятки тысяч рабочих мест даже в прифронтовых регионах.

Отдельный вызов – "теневой" сектор, который, по оценкам экспертов, охватывает сотни тысяч работников. Неофициальное трудоустройство лишает людей социальной защиты – больничных, страховых выплат, права на бесплатное обучение и стажа для пенсии. Кроме того, это вредит государству, ведь именно налоги с зарплат формируют оборонный бюджет и социальные фонды.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощущается острый дефицит рабочей силы, особенно среди мужчин, что усиливается из-за войны, эмиграции и демографического спада. Каждый украинец, который выезжает, погибает или отказывается от определенной профессии, фактически освобождает рабочее место, которое могут занять иностранные работники, для которых жизнь в Украине стала бы значительным улучшением условий.

