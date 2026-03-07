"Укрзалізниця" показала, как задержатся поезда: некоторые маршруты изменили

В Украине в результате массированной атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры 7 марта ряд поездов"Укрзалізниці" в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты. При этом некоторые поезда задержатся более чем на семь с половиной часов.

"Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo. Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры уже также начат", – заявили в "Укрзалізниці".

Мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет. "Просим прощения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций – худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и ловкости Сил Обороны", – добавили в компании.

№79/80 – Львов – Днепр-Главный – 7 ч 36 мин

– Львов – Днепр-Главный – №133/134 – Киев-Пас. – Каменец-Подольский – 7 ч 10 мин

– Киев-Пас. – Каменец-Подольский – №61/62 – Днепр-Главный – Ивано-Франковск – 6 ч 53 мин

– Днепр-Главный – Ивано-Франковск – №109/110 – Ивано-Франковск – Херсон – 6 ч 26 мин

– Ивано-Франковск – Херсон – №5/6 – Запорожье-1 – Ясиня – 6 ч 09 мин

– Запорожье-1 – Ясиня – №115/116 – Запорожье-1 – Черновцы – 6 ч 09 мин

– Запорожье-1 – Черновцы – №39/40 – Солотвино-1 – Запорожье-1 – 5 ч 52 мин

– Солотвино-1 – Запорожье-1 – №31/32 – Запорожье-1 – Пшемысль – 5 ч 45 мин

– Запорожье-1 – Пшемысль – №41/42 – Днепр-Главный – Трускавец – 5 ч 45 мин

– Днепр-Главный – Трускавец – №3/4 – Запорожье-1 – Ужгород – 5 ч 05 мин

– Запорожье-1 – Ужгород – №705/706 – Киев-Пас. – Пшемысль – 4 ч 59 мин

– Киев-Пас. – Пшемысль – №93/94 – Харьков-Пас. – Хелм – 4 ч 37 мин

– Харьков-Пас. – Хелм – №83/84 – Ужгород – Днепр-Главный – 4 ч 13 мин.

– Ужгород – Днепр-Главный – №19/20 – Киев-Пас. – Хелм – 4 ч 00 мин

– Киев-Пас. – Хелм – №59/60 – Киев-Пас. – Чоп – 3 ч 59 мин

– Киев-Пас. – Чоп – №105/106 – Киев-Пас. – Одесса-Главная – 3 ч 57 мин

– Киев-Пас. – Одесса-Главная – №29/30 – Киев-Пас. – Ужгород – 3 ч 54 мин

– Киев-Пас. – Ужгород – №45/46 – Харьков-Пас. – Ужгород – 3 ч 44 мин.

– Харьков-Пас. – Ужгород – №95/96 – Киев-Пас. – Рахов – 3 ч 35 мин

– Киев-Пас. – Рахов – №7/8 – Киев-Пас. – Черновцы – 3 ч 28 мин

– Киев-Пас. – Черновцы – №207/208 – Киев-Пас. – Ивано-Франковск – 3 ч 28 мин

– Киев-Пас. – Ивано-Франковск – №17/18 – Харьков-Пас. – Ужгород – 3 ч 19 мин

– Харьков-Пас. – Ужгород – №749/750 – Киев-Пас. – Вена – 3 ч 03 мин

– Киев-Пас. – Вена – №21/22 – Харьков-Пас. – Львов – 3 ч 01 мин

– Харьков-Пас. – Львов – №37/38 – Киев-Пас. – Запорожье-1 – 2 ч 48 мин

– Киев-Пас. – Запорожье-1 – №51/52 – Киев-Пас. – Пшемысль – 2 ч 33 мин

– Киев-Пас. – Пшемысль – №97/98 – Киев-Пас. – Ковель – 2 ч 29 мин

– Киев-Пас. – Ковель – №67/68 – Киев-Пас. – Варшава – 2 ч 25 мин

– Киев-Пас. – Варшава – №1/2 – Харьков-Пас. – Ворохта – 1 час 40 мин

– Харьков-Пас. – Ворохта – №123/124 – Харьков-Пас. – Ивано-Франковск – 1 час 40 мин

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" увеличила периодичность курсирования поезда между одними из крупнейших городов страны – №54/53 Одесса – Днепр. Причина – желание обеспечить сообщение Одесской области в периоды непогоды и блэкаутов. Теперь рейсы совершаются ежедневно, а стоимость билетов на них зависит от даты поездки и класса вагона.

