Часть домов в Украине превратят в социальное жилье: "слуга народа" раскрыла масштабный план

Жилые дома, где строительные работы были приостановлены или продвигаются очень медленно (т.н. долгострои) в Украине хотят перестроить в социальное жилье. Для этого в стране придется переписать Жилищный кодекс.

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О планах рассказала председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. "С обновлением Жилищного кодекса мы опоздали лет на 15-20, его еще тогда нужно было менять... Наш Жилищный кодекс не выполняет свою функцию и никак не решает запрос людей на решение жилищного вопроса", – объяснила Шуляк в интервью порталу "Минфин".

В частности, по ее словам, в Украине должна появиться социальная аренда жилья с правом выкупа, быть прописаны особенности получения служебного жилья, расшириться список кредитных инструментов. А так как жилья в стране автоматически не станет больше, власти планируют использовать уже существующие ресурсы для расширения жилищных возможностей.

Один из способов относительно быстро найти будущее социальное жилье – заняться долгостроями. "Это могут быть разного рода долгострои, которые перестроятся под социальное жилье. Перед войной мы инициировали соответствующие запросы на места, чтобы собрать базу таких объектов", – отметила Шуляк.

Она объяснила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину разрушило эти планы. Но недавно профильный комитет парламента вернулся к работе над этим вопросом.

"Социальный фонд должен быть большим – на миллионы квадратных метров. Уже есть громады, которые решают проблемы с жильем, не дожидаясь нового закона. Например, в Кировоградской области одна из громад перевела старый государственный долгострой в коммунальную собственность, привела его в порядок и передала квартиры военнослужащим. Передали не в аренду, а в собственность – это было решение громады. Но новый закон должен упростить все процедуры, чтобы местные власти не ходили семью кругами бюрократического ада", – привела пример Шуляк.

Кроме того, по ее словам, без строительства соцжилья с нуля тоже не обойтись. Тут, как считает Шуляк, могут помочь программы помощи от международных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине срок эксплуатации большинства хрущевок либо истекает, либо уже истек. Для того чтобы продолжать безопасно эксплуатировать такие дома, необходимо проводить их реновацию. Мы разбирались, как в Украине планируют ремонтировать хрущевки и когда это может произойти.

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