В Украине запланировано внедрение государственной программы аренды жилья с правом выкупа, которая может быть запущена через ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"). Эта инициатива предусматривает, что лицо сначала арендует жилье на ограниченный срок, платя арендные платежи, а затем имеет возможность выкупить его, используя накопленные средства на первый взнос.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрфинжилла" агентству Интерфакс-Украина. Инициатива базируется на популярном формате "rent to own", уже успешно функционирующем в европейских странах.

Согласно проекту закона Украины "Об основных принципах жилищной политики", правительство предусматривает различные механизмы, включая социальное жилье с правом выкупа и социальное арендное жилье. Программа доступной ипотеки єОселя, запущенная в октябре 2022 года, также увеличила интерес граждан к возможности приобретения собственного жилья.

Однако существует определенная проблема с доступностью жилья, поскольку многие люди имеют проблемы с получением кредитов из-за несовместимости условий программы с реальными потребностями. Также, намечены дальнейшие инновации в жилищном секторе, в частности военная ипотека под 0% и сочетание жилищного сертификата єВідновлення с ипотекой по программе єОселя.

В течение первого года программы єОселя, сотни тысяч украинцев подали заявки на приобретение жилья, однако кредиты получили только 3543 человека. Проблема состоит в том, что программа направлена на поддержку строительной отрасли, в то время как большинству людей нужно уже готовое жилье.

На 8 апреля 2024 года объем выданных кредитов по программе єОселя составил 13 586 млрд грн для 8817 семей, из них 28,1% квартир было приобретено у застройщиков. "Укрфинжилье" планирует выдать 12 000 льготных ипотечных кредитов по этой программе в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в рамках расширенной госпрограммы льготной ипотеки есть обитель украинцы в 2024 году предпочитают покупать жилье на первичном рынке. Чаще всего выбирают небольшие квартиры площадью 45-70 кв. м с одной или двумя комнатами.

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