Экс-главе правления украинского банка грозит 12 лет тюрьмы: разворовал 22 млн грн

Правоохранители подозревают бывшего главу правления одного из украинских банков в выводе почти 22 млн грн. За это ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили проворачивать сделку экс-главе правления банка помогал бывший директор предприятия-заемщика. Ему грозит аналогичное наказание.

Сам же схема вывода средств, по данным правоохранителей, состояла их нескольких частей. Так:

Сначала руководство банка и коммерческое предприятие подписали между собой ряд договоров о предоставлении заемщику так называемых овердрафтов (кредитный лимит).

"Это означало, что банк кредитовал клиента, после чего тот мог производить расчеты даже при отсутствии на счете денег", – объяснили в полиции.

По такому плану финучреждение предоставило коммерческому предприятию кредит с лимитом более чем в 20 млн грн.

При этом, подчеркивается, понимая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, стороны подписали документы без проведения надлежащей проверки заемщика. После чего кредит был предоставлен обществу в полном объеме.

После перечисления банковских средств предприятие приобрело за них иностранную валюту, а затем перевело ее за границу компаниям-нерезидентам на территории Турции.

"Согласно заключенным фиктивным контрактам с представителями иностранных компаний, фирма-заемщик якобы внесла предварительную оплату за поставку товаров. В дальнейшем деньги были выведены в наличные аффилированными со злоумышленниками физическими лицами", – рассказали в Нацполиции.

Впоследствии банк сочли неплатежеспособным. А все обязательства по выплатам перешли в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Результат – Фонду гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в размере почти 22 млн грн.

"На основании собранных доказательств бывший председатель правления банка и директор предприятия-заемщика уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. ... Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве разоблачили схему незаконного использования электронных денег, которая обслуживала онлайн-обменники, связанные со страной-агрессором, и сообщили о подозрении двум фигурантам дела. Гражданам важно соблюдать осторожность и использовать только проверенные финансовые сервисы, чтобы защитить свои средства от мошеннических схем.

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