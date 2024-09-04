В Украине разоблачили нелегальные онлайн-обменники: их прятали на российских серверах

В Киеве разоблачили схему незаконного использования электронных денег, которая обслуживала онлайн-обменники, связанные со страной-агрессором, и сообщили о подозрении двум фигурантам дела. Гражданам важно соблюдать осторожность и использовать только проверенные финансовые сервисы, чтобы защитить свои средства от мошеннических схем.

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Об этом пишет Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот случай является одним из проявлений того, как преступники используют современные финансовые инструменты для незаконного обогащения, обходя законодательные ограничения.

С марта 2024 г. группа лиц организовала схему проведения незаконных финансовых операций. Под видом прямых переводов от лица к лицу клиенты фактически обменивали гривни на криптовалюту и электронные деньги платежных систем, эмитированных иностранными учреждениями. Эти учреждения не имели аккредитации в Национальном банке Украины и не владели разрешительными документами для ведения деятельности на территории страны.

Эта противоправная схема активно использовалась для обслуживания онлайн-обменников, расположенных на серверах компании, зарегистрированной и действующей на территории страны-агрессора. Такой подход позволял обойти украинское законодательство и обеспечить теневое обращение денег через электронные платежные системы.

Действия правоохранительных органов

Детективы БЭБ провели ряд мер, позволивших установить организаторов этой схемы и сообщить двум лицам о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается, и правоохранители проводят работу по выявлению полного круга лиц, причастных к этой незаконной деятельности.

Расследование было начато на основании материалов, предоставленных Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Это свидетельствует о важности межведомственного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальных интересов.

Как защитить свои финансы от незаконных схем

Преступники все чаще используют современные технологии для организации незаконных схем, поэтому важно соблюдать осторожность и ответственно относиться к своим финансам. Вот несколько советов, как защитить свои деньги:

проверяйте легальность сервисов: перед тем как пользоваться онлайн-обменниками или другими финансовыми услугами, убедитесь, что у них есть соответствующая аккредитация в Национальном банке Украины и они работают на законных основаниях;

перед тем как пользоваться онлайн-обменниками или другими финансовыми услугами, убедитесь, что у них есть соответствующая аккредитация в Национальном банке Украины и они работают на законных основаниях; не пользуйтесь услугами неизвестных компаний: если вам предлагают выгодные условия обмена или другие финансовые операции, но компания не имеет четкой репутации или подозрительно работает, лучше воздержаться от сотрудничества;

избегайте предложений с необоснованно высокими доходами: если вам обещают гораздо более высокие доходы, чем обычно на рынке, это может быть признаком мошенничества. Высокие риски часто скрывают опасность потери всех инвестиций;

если вам обещают гораздо более высокие доходы, чем обычно на рынке, это может быть признаком мошенничества. Высокие риски часто скрывают опасность потери всех инвестиций; используйте надежные методы защиты: всегда включайте двухфакторную аутентификацию на своих финансовых аккаунтах и используйте сложные пароли. Это поможет снизить риски несанкционированного доступа к вашим средствам;

всегда включайте двухфакторную аутентификацию на своих финансовых аккаунтах и используйте сложные пароли. Это поможет снизить риски несанкционированного доступа к вашим средствам; будьте внимательны к подозрительным активностям: если вы заметили необычную активность на своем счете или получили странные предложения, немедленно сообщите в свой банк или финансовое учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники угрозами выманили у бизнесмена 10 млн грн в криптовалюте. Действовали они от имени якобы правоохранителей, а за деньги пообещали "уладить" ситуацию с выдуманным уголовным делом якобы о госизмене.

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