Будут ли штрафы для украинцев, которые сдают жилье: нардеп дала четкий ответ о планах Рады

Украинцам не готовят новых штрафов или усиленных проверок за сдачу жилья в аренду – в Верховной Раде Украины таких инициатив пока нет. Зато гражданам планируют уменьшить налоговую нагрузку, чтобы сделать официальную аренду выгодной и постепенно вывести рынок из тени.

Об этом заявила медиа председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По ее словам, в парламенте нет никаких законодательных инициатив, которые предусматривали бы введение новых или повышенных штрафов именно для арендодателей.

Более того, даже идеи по усилению контроля через дополнительные проверки пока не разрабатываются. Действующие правила остаются без изменений, а новых "карательных" механизмов в планах нет. Зато основное внимание сосредоточено на налогах. Сегодня доход от аренды жилья облагается налогом по ставке около 23% (18% НДФЛ и военный сбор), что для многих владельцев выглядит слишком высокой нагрузкой.

Именно это, по словам Шуляк и является ключевой причиной, почему значительная часть рынка находится "в тени". В парламенте обсуждают возможность снижения ставки налога – В частности, НДФЛ могут уменьшить до 5%. Идея проста, сделать легальную аренду выгодной, чтобы люди сами были заинтересованы работать официально.

По логике законодателей, ужесточение наказаний без изменения условий не даст результата. Если налоги остаются высокими, новые штрафы лишь увеличат уклонение, но не выведут рынок из тени. По словам Шуляк, государство пытается создать условия, при которых платить налоги станет проще и выгоднее, чем их избегать.

Отдельно также обсуждался вопрос регистрации в качестве физического лица-предпринимателя. В обществе существует опасение, что всех арендодателей могут обязать оформлять ФЛП. Однако, Шуляк это отрицает, такая модель рассматривается только для тех, кто фактически ведет бизнес и сдает несколько объектов. Для владельцев одной квартиры это не планируется, как обязательное требование.

Еще один распространенный миф, будто государство готовит новые инструменты контроля через банки, коммунальные службы или ОСМД. По словам Шуляк, никаких таких механизмов сейчас не разрабатывается. Действующая система контроля уже существует и не претерпит изменений.

Однако, ответственность за неуплату налогов уже предусмотрена законом. Если налоговая получает информацию об аренде, но налоги не уплачиваются, применяются стандартные штрафы – 25% от суммы долга (или 50% при повторном нарушении) плюс пеня.

То есть санкции существуют давно, но они не являются новыми и не ужесточаются. После возможного снижения налоговой нагрузки государство может перейти к более системному упорядочению рынка. Впрочем, это вопрос долгосрочной перспективы, в ближайшее время кардинальных изменений не планируют, а нынешний фокус остается на налоговой реформе.

