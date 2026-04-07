Цены на новые квартиры изменились не равномерно: где теперь самое дорогое жилье в Украине

Львов второй год подряд удерживает лидерство по ценам на квадратный метр жилья в новостройках в Украине и уже опережает Киев примерно на 8%. Одесса закрепилась на третьей позиции, продемонстрировав самый быстрый рост среди крупных городов.

Об этом свидетельствуют данные двух крупных интернет-порталов поиска жилья. Аналитики отмечают неравномерную динамику рынка: общий рост цен сочетается с локальными проседаниями в отдельных регионах и смещением спроса.

Сколько стоят новые квартиры

По состоянию на начало апреля 2026 года средняя цена во Львове составляет $1420 за кв. м (62 200 грн), в Киеве – $1310 (57 800 грн), в Одессе – $1180 (52 000 грн). В конце 2025 года Львов также был впереди – $1380 за "квадрат" против $1300 в Киеве. В то же время Одесса прибавила 17% за год и поднялась на третье место, опередив Ужгород.

В целом 2025 год для первичного рынка был связан с ростом цен: стоимость квадратных метров выросла в 16 городах, снизились только в пяти. Впрочем, уже в начале 2026-го рынок начал показывать первые признаки коррекции, особенно в западных регионах.

По данным экспертов, в марте наибольший рост зафиксировали в Кировоградской области (+3,5% за месяц). Зато Закарпатская область, которая во время войны вошла в тройку самых дорогих, показала довольно глубокое падение – минус 7,5%. В пределах статистической погрешности снизились цены также во Львовской и Тернопольской областях (до 1%), в Хмельницкой – на 1,7%.

Киев при этом сохраняет статус самого дорогого рынка по верхнему сегменту. В марте средняя цена составила $1393 за кв. м ("минус" 2,3% за месяц), но разница между районами остается существенной:

Печерский район – в среднем около $2669 за кв. м (около 116,5 тыс. грн);

Деснянский – около $888 (примерно 38,8 тыс. грн).

Что еще нужно знать о ситуации на рынке недвижимости

Рынок нового жилья в целом остается активным. В марте работали 84% отделов продаж новостроек, а в эксплуатацию ввели шесть домов (11 секций), преимущественно в Киевской и Львовской областях.

Спрос на жилье растет почти по всей стране. Самая заметная динамика – в Днепропетровской (+25%), Черниговской (+22%) и Черкасской (+21%) областях. В то же время во Львовской области спрос снизился на 7%, что, по мнению экспертов, выглядит нетипично.

В итоге формируется смешанная картина. Львов закрепляется как самый дорогой рынок по средним ценам, Киев удерживает премиальный сегмент, а Одесса быстро сокращает отставание. Параллельно с этим в части регионов начинается коррекция, что может сигнализировать о переходе рынка к более сдержанной фазе роста.

