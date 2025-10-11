Будет новый тариф: Дія временно отключает две услуги для водителей

Замена техпаспорта и перерегистрация авто будут недоступны онлайн в приложении и на портале Дія с 13 октября. Причина – новый тариф на бланки, который нужно будет учесть.

Технические работы займут несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе Дії.

"Из-за нового тарифа на бланки изменится стоимость некоторых водительских услуг, а именно – замена техпаспорта и перерегистрация авто. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы подготовиться к изменениям, поэтому эти услуги в Дії будут временно недоступны с 13 октября", – говорится в сообщении.

Как именно изменятся тарифы, пока не сообщали ни в МВД, ни в Дії. "Старая" стоимость указанных услуг является ориентировочной и зависит от нескольких обязательных составляющих.

Перерегистрация авто и замена техпаспорта через Дію включает следующие основные расходы:

административная услуга (перерегистрация) – 350 грн;

Бланк Свидетельства о регистрации (техпаспорт) – 486–606 грн (стоимость может колебаться в зависимости от партии бланков).

номерной знак (при его замене или выдаче нового) – 350 грн (для легковых авто).

Новый техпаспорт и номерные знаки (если они менялись) при оформлении через Дію доставляются "Укрпоштой". Стоимость доставки оплачивается отдельно. Также существуют комиссии за проведение онлайн-платежей.

Кроме того, если это первая регистрация легкового автомобиля на имя покупателя в Украине, необходимо уплатить Сбор в Пенсионный фонд. Ставка зависит от стоимости транспортного средства (ТС):

3% от стоимости ТС – если цена не превышает установленный лимит (примерно 499 620 грн).

4% от стоимости ТС – если цена находится в среднем диапазоне.

5% от стоимости ТС – если цена превышает высокий лимит (примерно 878 120 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Дії появятся новые онлайн-услуги для водителей, которые позволят управлять номерными знаками без посещения Сервисных центров МВД . Пользователи смогут сохранять, бронировать и переоформлять свои номера прямо в приложении.

