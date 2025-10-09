В Украине запустят новые онлайн-услуги для водителей в Дії: что изменится

В Украине появятся новые онлайн-услуги для водителей в Дії, которые позволят управлять номерными знаками без посещения Сервисных центров МВД (Министерство внутренних дел). Пользователи смогут сохранять, бронировать и переоформлять свои номера прямо в приложении.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Теперь украинцы смогут управлять своими номерами полностью онлайн.

Как сообщили в министерстве, это очередной шаг к цифровизации автомобильных сервисов, который имеет целью избавить водителей от лишней бюрократии. Ранее, чтобы оставить номерной знак на хранение после перерегистрации автомобиля или замены техпаспорта, нужно было лично ехать в Сервисный центр. Теперь этот процесс станет полностью дистанционным. Водители смогут:

оставлять номерные знаки на хранение после перерегистрации или замены техпаспорта – без поездки в центр МВД;

просматривать сохраненные номера в приложении, продлевать срок их хранения или менять способ;

бронировать номерные знаки для новых автомобилей и выбирать нужную комбинацию из своего "запаса".

Номера будут оставаться не только в собственности водителя, но и в "цифровом виде" фактически сохраняться в профиле пользователя в Дії. Это означает, что после продажи старого авто или получения нового техпаспорта больше не придется лишний раз посещать учреждения, чтобы закрепить свой номер.

Минцифры отмечает, что новые сервисы в Дії разрабатываются с соблюдением стандартов киберзащиты. Все действия пользователей будут фиксироваться, а информация об автомобилях и владельцах будет храниться в защищенных государственных реестрах. Сейчас точную дату запуска новых услуг пока не объявляют, однако, по данным ведомства, обновление появится уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в среду, 8 октября, Кабинет министров принял новое постановление. Отныне украинцы смогут развестись онлайн, а именно через приложение Дію.

