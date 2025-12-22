Будет ли дефицит бензина на АЗС: украинцам рассказали, к чему готовиться

В Минэнергетики утверждают, что ситуация с поставками топлива в Украину стабильная и контролируемая. Кроме того, отмечают там, в настоящее время идет работа над недопущением возникновения в стране дефицита бензина, дизеля и автогаза.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак. Он отметил: импорт топлива в Украину осуществляется посредством "сочетания независимых логистических направлений". В т.ч.:

Автомобильного.

Железнодорожного.

Морского.

"Ситуация остается стабильной и под контролем. Все профильные министерства и компании координируют свои действия и работают над увеличением количества пунктов пропуска, обеспечением полноценной логистики, поддержанием баланса на рынке, гарантируя отсутствие дефицита топлива", – говорится в сообщении.

О возможных перебоях с поставками топлива в Украину заговорили после ударов России по мосту в Одесской области, который ведет в Измаил. Дело в том, объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, что "60% рынка – это Измаил".

"Они (Россия. — Ред.) нашли наше тонкое место, а именно два моста, ведущие в Измаил. Ну, один уже давно вынесли, а второй сейчас в процессе выноса", – объяснил специалист.

При этом он подчеркнул: остановка сообщения с Измаилом можем привести к резкому удорожанию топлива. По его прогнозу, рост цен в моменте составит около 2 грн.

Более того, по словам Леушкина, это приведет и к другим негативным последствиям. В частности:

Большому дефициту бензовозов.

Постепенному закрытию заправок, "начиная с восточных и южных регионов".

"Как будут развиваться события при негативном сценарии? Рынок будет лихорадить примерно неделю. Пока логистика через Молдову и Румынию не будет перестроена, пока цены не образумятся с новой логистикой", – спрогнозировал специалист.

В то же время, он не исключает, что события будут развиваться и по более блогоприятному для Украины сценарию. Согласно ему, России не удастся снести мост и Украина продолжит возить топливо через Измаил напрямую.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине собираются начать глобальную кампанию по детенизации рынка топлива. В результате должны быть идентифицированы и закрыты все нелегальные АЗС.

