Бронирования от мобилизации в Дії не будет? Правительство готовит для бизнеса масштабные изменения

В Украине могут пересмотреть правила присвоения предприятиям статуса критически важных и резервирования военнообязанных сотрудников . В частности, предлагается ввести проверки каждой такой компании новым органом – Координационным центром по вопросам резервирования - и отменить бронирование через Дію.

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Об этом пишет Forbes Ukraine. Анонимные источники в двух бизнес-сообществах сообщили, что с середины июля Минэкономики проводит соответствующие обсуждения с представителями бизнеса.

В состав нового органа предлагается включить представителей Минэкономики, Генерального штаба ВСУ, СБУ и профильных министерств. Создание центра уже согласовали на Ставке и должны были утвердить в Кабмине, но рассмотрение вопроса было перенесено (в частности, из-за отставки правительства). Главной задачей нового органа будет проверка компании на предмет:

связей с РФ;

наличия уголовных дел;

"схемного" бронирования;

других рисков для безопасности.

Как будет работать механизм

Предприятие подает документы в ОВА или профильное министерство.

Компанию проверяют на соответствие критериям и передают материалы в координационный штаб.

Штаб проводит дополнительную проверку и дает рекомендации.

ОГА или профильное министерство принимает окончательное решение.

Важное уточнение: компании, которым в настоящее время присвоен "критический" статус, также должны будут пройти проверку через этот координационный центр.

Что ещё предлагают в Минэкономики

Временная приостановка бронирования через Дію

Навстречах с представителями бизнеса обсуждалась возможность временно приостановить услугу онлайн-бронирования в Дії (ориентировочно до конца июля). Это необходимо для технической и качественной обработки документов предприятий в соответствии с обновленными критериями.

Жесткие дедлайны

Если бизнес не подтвердит соответствие требованиям к "критичности" (в частности, в отношении повышения уровня средней зарплаты) до 1 сентября, статус будет аннулирован.

Реакция бизнеса

Новые правила влекут за собой ряд рисков для забронированных работников, а значит, и для предприятий. Основные опасения профильных бизнес-ассоциаций связаны с тем, что:

проверить все предприятия через новый центр до 1 сентября чисто технически практически невозможно, а если во время приостановки действия закона у работников истечет срок отсрочки, их могут мобилизовать или объявить в розыск , в результате чего они потеряют право на повторное бронирование;

, в результате чего они потеряют право на повторное бронирование; поскольку координационный штаб будет давать рекомендации в отношении предприятий, которые уже соответствуют всем законным критериям, отказы по "неформальным" или не предусмотренным законом основаниям могут создать почву для непрозрачных решений.

К тому же представители бизнеса отмечают, что с ними практически не согласовывали детали работы нового механизма, а поставили перед фактом. Между тем эксперты советуют им не медлить и подавать документы на подтверждение статуса критически важного предприятия как можно раньше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Причем более 90% действующих отсрочек могут быть продлены сами по себе, без каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

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